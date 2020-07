The New Mutants: ecco i film horror a cui Josh Boone si è ispirato

Come confermato dal regista Josh Boone, The New Mutants sarà ispirato ad alcuni capolavori del genere horror, a differenza degli altri film dell'X-Men universe.

Il regista di The New Mutants, Josh Boone, ha svelato le sue fonti di ispirazione per costruire il film, nuovo episodio collegato all'universo degli X-Men, e ha rivelato che l'ambientazione horror che vedremo al cinema è stata influenzata da alcune pellicole must del genere.

Durante una recente intervista, il regista Josh Boone ha motivato la decisione di ambientare The New Mutants in una location inquietante, ovvero un ospedale psichiatrico, e di come la scelta sia stata stimolata da un paio di classici:

"Avevamo bisogno di un posto in cui ambientare la storia del Damon Bear e avevamo bisogno che non costasse tanto dal punto di vista del budget. Uno dei film preferiti mio e del co-sceneggiatore Knate Lee è Qualcuno volò sul nido del cuculo, e un altro è Nightmare 3 - I guerrieri del sogno. Grazie a queste due ispirazioni abbiamo costruito quello che vedrete nel film. Abbiamo anche preso in prestito qualche dettaglio da Ragazze Interrotte".

Dopo aver visionato attentamente queste pellicole, Josh Boone e il suo team hanno deciso di girare in un vero e proprio ospedale abbandonato, un luogo dove tutto il cast ha vissuto delle esperienze molto inquietanti, come ha raccontato lo stesso regista:

"Abbiamo trovato un manicomio che era stato chiuso per 50 anni, probabilmente. Penso che avesse 150 anni. C'era una specie di atmosfera stregata. Alcuni membri del team hanno avuto strane esperienze sul set. Mi precipitavo sempre ovunque qualcuno avesse sentito qualcosa e dicevo 'Lascia che succeda qualcosa a me!' ma non è mai successo. Quindi abbiamo trovato il posto giusto per dare la giusta sensazione al cast. È divertente."

The New Mutants, come annunciato al Comic-Con 2020, uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 28 agosto.