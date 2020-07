The New Mutants, il regista: “Avevo in mente una trilogia”

Il regista di The New Mutants ha spiegato come la sua visione per il progetto fosse sotto forma di una possibile trilogia che vedeva il ritorno di Warlock.

The New Mutants: Blu Hunt in una sequenza

Il regista di The New Mutants ha spiegato come la sua visione per il progetto fosse sotto forma di una possibile trilogia. Parlandone con Slash Film, Josh Boone ha chiarito che nelle prime versioni della sceneggiatura c'era un personaggio noto come Warlock, successivamente rimosso per questioni di budget, e il suo ritorno avrebbe fatto parte dei sequel.

"L'idea era di far tornare Walrock nel secondo film, per raccontare la sua storia. Dovevano essere tre tipi diversi di horror: il primo parla di una realtà distorta, il secondo doveva essere incentrato su un'invasione aliena, e il terzo sarebbe stato un film apocalittico. Il piano era quello." Per il fantomatico terzo film la principale fonte d'ispirazione sarebbe stata Inferno, un crossover pubblicato tra il 1988 e il 1989 che coinvolgeva tutte le testate a fumetti degli X-Men, con i vari gruppi costretti ad affrontare un'invasione demoniaca a New York. Era anche previsto che Antonio Banderas avesse un ruolo da antagonista nel secondo episodio, dopo aver girato un post-credits per il primo, ma la scena in questione è stata rimossa dal montaggio finale poiché è improbabile che i sequel vengano realizzati.

The New Mutants: una foto di Anya Taylor-Joy

The New Mutants è in uscita a fine agosto nelle sale americane, dopo numerosi rinvii negli ultimi tre anni che lo stesso Josh Boone e i suoi collaboratori hanno messo alla berlina presentando il film al Comic-Con online: è stato mostrato un teaser trailer con tutte le date precedenti, e la scritta "Incrociamo le dita" sotto quella attuale.

Ufficialmente il capitolo finale del franchise degli X-Men lanciato nel 2000 dalla 20th Century Fox, il film potrebbe comunque essere retroattivamente inserito nel Marvel Cinematic Universe, dato che a detta di Boone è una storia a sé stante, senza rimandi agli altri lungometraggi (una scelta strategica fatta già prima dell'acquisto della Fox da parte della Disney, dopo le reazioni tiepide nei confronti di X-Men: Apocalisse). Stando al regista, quello che vedremo è ciò che aveva in mente sin dall'inizio, senza alcun reshoot (dato che a causa dei continui ritardi gli attori sono ora visibilmente invecchiati).