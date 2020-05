The Neon Demon, su Netflix in streaming da oggi

The Neon Demon arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile l'inquietante ed elegante horror di Nicolas Winding Refn, dopo i successi di Drive e Solo Dio Perdona, con Elle Fanning.

Il lungometraggio segue le vicende di una modella che si trasferisce a Los Angeles, dove la sua giovinezza e vitalità verranno divorate da un gruppo di donne che, ossessionate dalla bellezza, faranno di tutto per sottrarle ciò che ha. La protagonista è Elle Fanning, mentre fanno parte del cast anche Keanu Reeves, Jena Malone, Karl Glusman, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington e Christina Hendricks.

The Neon Demon: il regista Nicolas Winding Refn sul set

Una delle scene più importanti di The Neon Demon è stata ispirata da un'esperienza realmente vissuta dal regista Nicolas Winding Refn. Il filmmaker ha infatti svelato, durante un'intervista, che aveva accompagnato sua figlia a scuola ed era andato a Hollywood, al ristorante Musso & Frank Grill, dove stava progettando di girare alcune sequenze del film: "Quando sono arrivato nel parcheggio ho scoperto che qualcuno era stato pugnalato. C'era un uomo che si teneva la ferita e urlava per chiedere aiuto. Sono sceso dalla macchina perché non c'era nessuno. Era solo. Mi sono precipitato da questo povero uomo che era steso e stava perdendo sangue".

Da Drive a The Neon Demon: l'orrore e la bellezza nel cinema di Nicolas Winding Refn

Refn ha cercato di aiutarlo ma l'ambulanza è arrivata troppo tardi e l'uomo è morto: "E' quindi diventata una scena del crimine e non potevamo allontanarci. In pratica stavamo girando il film nella San Fernando Valley e io ho pensato 'Come posso fare, visto che sicuramente all'assicurazione non importerà se sono bloccato sulla scena di un crimine'".

The Neon Demon è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.