Netflix, maggio 2020: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix a maggio 2020: dalla miniserie The Eddy diretta da Damien Chazelle a White Lines, la nuova serie del creatore de La casa di carta.

Su Netflix a maggio 2020 nuovi film e serie TV nel catalogo: la nuova miniserie Hollywood di Ryan Murphy e la prima stagione di Space Force, la web comedy creata da Greg Daniels e Steve Carell. Nella sezione film segnaliamo Il Divo di Paolo Sorrentino con Tony Servillo nei panni del Senatore Giulio Andreotti.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Felice O Quasi - (Stagione 1) - primo maggio 2020 - Sebastián è un conduttore radiofonico di modesta fama che cerca di trovare la sua strada.

Hollywood - Miniserie - primo maggio 2020 - Un gruppo di aspiranti attori e registi nella Hollywood del secondo dopoguerra cerca di realizzare i propri sogni.

Into The Night (Stagione 1) - primo maggio 2020- I passeggeri di un volo dirottato devono evitare i raggi del sole mentre un evento cosmico devasta la terra.

Workin' Moms (Stagione 4) - 6 maggio 2020 -Nuova stagione con le quattro mamme di Toronto che cercano di barcamenarsi tra figli, capi e amore.

Dead To Me - Amiche Per La Morte - (Stagione 2) - 8 maggio 2020 - Una vedova irascibile in cerca di chi ha investito il marito stringe amicizia con una donna eccentrica e ottimista.

The Eddy - Miniserie - 8 maggio 2020 - Il proprietario di un jazz club parigino si trova invischiato con pericolosi delinquenti, mentre lotta per difendere il locale.

Valeria (Stagione 1) - 8 maggio 2020 - Una scrittrice in crisi creativa e coniugale trova sostegno in tre amiche che a loro volta stanno scoprendo se stesse.

Bordertown (Stagione 3) - 11 maggio 2020 - Ritorna l'investigatore Kari Sorjonen trasferitoisi in provincia per trascorrere più tempo con la famiglia.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs Il Reverendo - 12 maggio 2020 - Speciale episodio interattivo con Kimmy e i suoi amici!

I Ciarlatani (Stagione 1) - 15 maggio 2020 - Dopo aver fatto sparire un malavitoso durante un'esibizione, un mago non sa più farlo riapparire e finisce nei guai.

Lavoro a Mano Armata (Stagione 1) - 15 maggio 2020 - Alain Delambre è pronto a tutto per ottenere un lavoro nella multinazionale Exxya.

White Lines (Stagione 1) - 15 maggio 2020 - Una donna di Manchester vola a Ibiza, alla ricerca della verità sulla scomparsa del fratello, ritrovato cadavere.

Il Colore delle Magnolie (Stagione 1) - 19 maggio 2020 - Maddie Townsend deve destreggiandosi fra i tre figli, un marito infedele e un improbabile spasimante.

Control Z (Stagione 1) - 22 maggio 2020 - Sofiia cerca di scoprire chi è l'hacker che rilascia i segreti degli studenti all'intero liceo.

Dynasty (Stagione 3) - 23 maggio 2020 - Nuovo appuntamento questa moderna versione della classica soap da prima serata.

Snowpiercer (Stagione 1) - 25 maggio 2020 - Un gruppo di persone vive su gigantesco treno sette anni dopo che il mondo è diventato un deserto ghiacciato.

(Stagione 1) - 25 maggio 2020 - Un gruppo di persone vive su gigantesco treno sette anni dopo che il mondo è diventato un deserto ghiacciato. Space Force (Stagione 1) - 29 maggio 2020 - Un gruppo di persone riceve l'incarico di fondare l'aeronautica spaziale, nuova forza armata dell'esercito USA

Serie TV

Colony (Stagione 3) - 2 maggio 2020 - Stagione finale della serie ambientata all'indomani di un'invasione aliena sulla terra.

(Stagione 3) - 2 maggio 2020 - Stagione finale della serie ambientata all'indomani di un'invasione aliena sulla terra. Skam Italia (Stagione 4) - 15 maggio 2020 - Nuova stagione con la serie che segue le vicende di un gruppo di ragazzi che frequentano un liceo di Roma.

i Film su Netflix

Il catalogo di maggio 2020 della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film, segnaliamo tra gli altri La Donna che Visse due Volte di Alfred Hitchcock, Big Fat Liar e Flags Of Our Fathers di Clint Eastwood.

Film Originali

All day and a night - 1 maggio 2020 - Condannato all'ergastolo, un giovane ricorda le persone, le circostanze e il sistema che l'hanno portato sulla strada del crimine.

L'altra metà - 1 maggio 2020 - Ellie Chu scrive una lettera per conto di un atleta, ma non si aspetta di diventare sua amica, né d'innamorarsi della stessa ragazza.

Mrs. serial killer - 1 maggio 2020 - Una moglie commette un crimine simile a quelli che hanno fatto finire in carcere il marito per provarne l'innocenza.

Squatter - 1 maggio 2020 - Un padre di famiglia trova la casa occupata da squatter e inizia una guerra che si intensifica fino a raggiungere livelli terrificanti.

La Missy sbagliata - 13 maggio 2020 - Tim invita la donna dei suoi sogni a una vacanza su un'isola deserta, ma scopre di essersi messaggiato con la Missy sbagliata.

Ti amo, imbecille - 15 maggio 2020 - Dopo che Marcos è stato scaricato dalla sua ragazza, tenta di reinventarsi con l'aiuto di un amico d'infanzia e un guru online.

Rivolta in ufficio - 20 maggio 2020 - Il nonno di Omar lo costringe a trovare un lavoro in un'azienda tecnologica a Città del Messico

- 20 maggio 2020 - Il nonno di Omar lo costringe a trovare un lavoro in un'azienda tecnologica a Città del Messico The lovebirds - 22 maggio 2020 - Una coppia è coinvolta in un omicidio e ha poco tempo per trovare l'assassino e dimostrare la propria innocenza.

Film

10 Regole Per Fare Innamorare - 1 maggio 2020 - Renato vuole che suo figlio Marco, tenga ben presente le sue dieci regole per far innamorare una donna.

Caccia A Ottobre Rosso - 1 maggio 2020 - l capitano Ramius al comando del sottomarino russo "Ottobre Rosso" decide di avvicinarsi alle coste americane.

Flags Of Our Fathers - 1 maggio 2020 - La storia della battaglia combattuta tra le truppe americane e giapponesi sull'isola di Iwo Jima.

Hungover Games - Giochi Mortali - 1 maggio 2020 - Dopo un party decisamente selvaggio, tre amici si risvegliano con un colossale doposbronza e... nel futuro.

Il Divo - 1 maggio 2020 - Film biografico sul Primo Ministro Giulio Andreotti, uomo chiave nella politica italiana

Il Fuggitivo - 1 maggio 2020 - Richard Kimble viene accusato dell'omicidio di sua moglie, commesso da un misterioso uomo da un braccio solo.

La Vendetta - 1 maggio 2020 - Le vite di due sconosciuti si intrecciano in modo inestricabile dopo un incidente aereo

Lemony Snicket - Una Serie Di Sfortunati Eventi - 1 maggio 2020 - Gli orfani Baudelaire sono tre ragazzi decisamente sfortunati. Alle loro ricchezze punta un diabolico furfante.

Magic Mike - 1 maggio 2020 - Mike è un uomo dai molti talenti, di notte è da anni l'attrazione principale del Club Xquisite.

Sin City - Una Donna Per Cui Uccidere - 1 maggio 2020 - Dwight rivede Ava che gli chiede aiuto per liberarsi dai soprusi del marito milionario. Ma è davvero una donna per cui uccidere?

Sleepless - Il Giustiziere - 1 maggio 2020 - Un si ritrova suo malgrado coinvolto in una corsa contro il tempo per trarre in salvo il figlio rapito.

Time After Time - 1 maggio 2020 - Richard Kerm incontra il sé stesso da vecchio, che ha viaggiato nel tempo per dargli un consiglio importante sulla sua vita

Tutto Può Cambiare - 1 maggio 2020 - Gretta e il fidanzato Dave si trasferiscono a New York per inseguire la loro passione per la musica.

Easy Rider - 1 maggio 2020 - Wyatt e Billy vendono una partita di droga e subito dopo inforcano le loro Harley Davidson per partire alla volta di New Orleans.

Cell Block 99 - Nessuno Puo' Fermarmi - 18 maggio 2020 - Un ex pugile divenuto corriere per uno spacciatore si ritrova in carcere dopo un accordo finito male.

Storia Di Un Fantasma - 18 maggio 2020 - Una figura spettrale, che un tempo era stata un uomo, si fa strada verso la sua ex casa dove sarà destinato a rimanere per sempre

8 Mile - 22 maggio 2020 - Jimmy "Rabbit" Smith è bianco, vive a Detroit con la madre, e sogna di sfondare come rapper vincendo nel battling.

Big Fat Liar - 22 maggio 2020 - La storia di Jason Shepherd, un ragazzo che dice un sacco di bugie a tutti, alla sua famiglia ed anche a scuola

La Donna Che Visse Due Volte - 22 maggio 2020 - Credendo che la moglie sia posseduta dallo spirito di una donna suicidatasi, il marito incarica un ex detective della polizia di sorvegliarla.

Scott Pilgrim Vs. The World - 22 maggio 2020 - Scott Pilgrim scopre di dover sconfiggere sette malvagi ex fidanzati per poter frequentare liberamente la ragazza dei suoi sogni.

- 22 maggio 2020 - Scott Pilgrim scopre di dover sconfiggere sette malvagi ex fidanzati per poter frequentare liberamente la ragazza dei suoi sogni. The Neon Demon - 31 maggio 2020 - Jesse si trasferisce a Los Angeles e si ritrova coinvolta in una situazione in cui la sua vita è a repentaglio.

Documentari Originali

Going Clear: Scientology e la Prigione della Fede - 1 maggio 2020 - Uno sguardo in profondità sulla controversa religione di Scientology

Il Talento Di Sognare: La Vita e gli Insegnamenti di Shimon Peres - 1 maggio 2020 - In politica, la maggior parte cerca il potere Shimon Peres ha perseguito la pace.

Processi Mediatici (Stagione 1) - 11 maggio 2020 - La docuserie true crime analizza drammatici processi e l'impatto che i media hanno avuto sui verdetti.

Un Buon Trip: Avventure Psichedeliche - 11 maggio 2020 - Gli alti e bassi allucinogeni di celebrità che narrano esperienze sbalorditive e divertenti.

Storia Contemporanea in Pillole (Stagione 1) - 22 maggio 2020 - Infografica e immagini d'archivio offrono brevi lezioni di storia

(Stagione 1) - 22 maggio 2020 - Infografica e immagini d'archivio offrono brevi lezioni di storia Date da Mangiare a Phil (Stagione 3) - 29 maggio 2020 - Phil Rosenthal attraversa il mondo immergendosi nella cucina e nella cultura dei posti.

Stand-up comedy e Reality

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill - 5 Maggio 2020 - Jerry Seinfeld si esibisce sul palco di New York con invettive sugli SMS, su pessimi buffet e altro

Rust Bros (Stagione 2) - 8 maggio 2020 - Mike Hall,il suo amico Avery e il figlio danno il massimo per restaurare auto d'epoca e guadagnarci qualcosa.

Sull'orlo Del Successo: Ristoranti Con Vista (Stagione 2) - 8 maggio 2020 - Tre esperti di gastronomia e design cercano di rivitalizzare ristoranti ormai alla frutta.

Magic For Humans (Stagione 3) - 15 maggio 2020 - Justin Willman passa dallo stupire la gente per strada all'escogitare elaborati giochi di prestigio.

Flower Fight (Stagione 1) - 18 maggio 2020 - Fioristi, scultori e paesaggisti spingono al limite il loro talento per creare stravaganti installazioni floreali.

Patton Oswalt: I Love Everything - 19 maggio 2020 - La vita cambia in fretta per Patton Oswalt nel suo speciale comico.

Ben Platt Live From Radio City Music Hall - 20 maggio 2020 - L'attore e cantautore Ben Platt porta sul palco i brani del suo album Sing to Me Instead

Selling Sunset (Stagione 2) - 22 maggio 2020 - I prestigiosi agenti del Gruppo Oppenheim vendono dimore lussuose ad acquirenti facoltosi di Los Angeles

(Stagione 2) - 22 maggio 2020 - I prestigiosi agenti del Gruppo Oppenheim vendono dimore lussuose ad acquirenti facoltosi di Los Angeles Hannah Gadsby: Douglas - 26 maggio 2020 - Hannah Gadsby condivide nuove opinioni sulla popolarità, l'identità, la lingua e molto altro.

Anime e Animazione