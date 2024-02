Nicolas Winding Refn: tutto pronto per le riprese del nuovo film in Corea

Otto anni dopo The Neon Demon, Nicolas Winding Refn è di nuovo al lavoro su un nuovo lungometraggio, le cui riprese dovrebbero partire dopo l'estate.

Il progetto, che ancora non ha un titolo ufficiale, è stato annunciato da Refn su Instagram e dovrebbe essere girato in Corea. Arriverà dopo che negli ultimi anni il regista danese si è dedicato totalmente al piccolo schermo con le serie Too Old To Die Young per Prime Video e Copenhagen Cowboy per Netflix, che però non hanno ottenuto il successo sperato.

In un'intervista del 2022 Refn aveva affermato che "Hollywood sta cadendo a pezzi".

"Hollywood è molto seducente e inebriante, ma è anche un sistema che sta andando disperatamente in pezzi. E credo che stiano facendo del male più che altro a se stessi. Chi lo sa? Mi piacerebbe fare qualcosa di grandioso, ma vorrei mantenere la mia libertà, il mio impulso e il mio controllo creativo. Il mercato delle sale sta ridefinendo la propria esistenza. Perché il cinema sopravviva, dobbiamo tornare a fare film".

Ora sembra che Refn sia tornato a fare film. In varie interviste ha continuato ad accennare a qualcosa che bolle in pentola, anche se ha affermato di essere più interessato, ossessionato, da un nuovo hobby che ha scoperto: la pittura. Ora dovrà posare il pennello e tornare al lavoro.