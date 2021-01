The Most Beautiful Boy In The World: trailer e poster del documentario sul protagonista di Morte a Venezia

Svelati trailer e poster di The Most Beautiful Boy In The World, documentario che racconta cosa è successo al giovane protagonista di Morte a Venezia di Luchino Visconti, in anteprima al Sundance.

In attesa dell'anteprima al Sundance Film Festival, sono stati svelati trailer e poster di The Most Beautiful Boy In The World, documentario che racconta cosa è successo al giovane protagonista di Morte a Venezia di Luchino Visconti.

Il film verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival nei prossimi giorni.

Nel 1970, il regista Luchino Visconti viaggiò per tutta l'Europa per trovare il ragazzo che incarnasse la bellezza perfetta per il suo adattamento del romanzo di Thomas Mann, Morte a Venezia.

A Stoccolma, il regista scoprì Björn Andrésen, timido quindicenne che portò alla fama interazionale nel ruolo di Tadzio, permettendogli di trascorrere una breve, ma intensa parte della sua turbolenta adolescenza tra il Lido di Venezia, Londra, il Festival di Cannes e il lontano Giappone. Cinquant'anni dopo la premiere di Morte a Venezia, Björn ricorda l'incredibile viaggio fatto di memorie epocali che vanno a comporre la storia del cinema e dei tragici eventi occorsi in seguito in un travolgente documentario.