Björn Andrésen oggi, ecco com'è diventato il ragazzo più bello del mondo

In occasione dell'uscita del documentario Il ragazzo più bello del mondo (The Most Beautiful Boy in the World), incentrato sulla figura di Björn Andrésen, scopriamo come è diventato oggi l'attore di Morte a Venezia, il film del 1971 diretto da di Luchino Visconti.

A cinquant'anni esatti dall'uscita di Morte a Venezia, tornano ad accendersi i riflettori sul film di Luchino Visconti e su Björn Andrésen. Questo perché è stato realizzato Il ragazzo più bello del mondo, documentario di Kristina Lindström e Kristian Petri, dedicato all'attore svedese che nel 1971 ha raggiunto la fama internazionale con l'interpretazione di Tadzio, interesse amoroso del compositore Gustav von Aschenbach, interpretato da Dirk Bogarde.

Il ragazzo più bello del mondo: Björn Andrésen in un momento del documentario

Il ragazzo più bello del mondo: Björn Andrésen sul set del film Morte a Venezia

Andrésen - di cui parliamo approfonditamente nella recensione de Il ragazzo più bello del mondo - aveva solo 15 anni quando entrò direttamente nella "fossa dei leoni". La sua interpretazione non lo ha reso solo una star, ma una vera e propria icona: l'incarnazione della bellezza giovanile incontaminata. Oggi, con i suoi capelli lunghi e bianchi, ammette che, se avesse Visconti davanti, gli direbbe semplicemente: "Vaffanculo". L'attore ha spiegato al Guardian: "A Visconti non gliene fregava un cazzo dei miei sentimenti. Ma non era solo in questo. Non ho mai visto così tanti fascisti e stronzi come nel cinema e nel teatro. Luchino era il tipo di predatore culturale che avrebbe sacrificato qualsiasi cosa o chiunque per il lavoro. Mi ha rovinato la vita". Andrésen si riferisce anche al fatto che, ad esempio, sebbene oggi sia un pianista affermato, nessuno sembra molto interessato a quel lato di lui. "Tutto quello che farò sarà associato a quel film. Voglio dire, siamo ancora seduti qui a parlarne 50 anni dopo", ha dichiarato.

Ricordiamo che, di recente, Andrésen ha preso parte al film Midsommar - Il villaggio dei dannati di Ari Aster.