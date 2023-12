The Miracle Club: clip esclusiva della commedia con Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney

In attesa dell'uscita al cinema prevista per il 4 gennaio, vediamo le star Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney in azione nella clip esclusiva di The Miracle Club.

Arriva il 4 gennaio al cinema The Miracle Club, atipico on the road al femminile interpretato dalle dive Maggie Smith, Laura Linney e Kathy Bates distribuito da Europictures. Per ingannare l'attesa ecco un assaggio del film, una clip esclusiva in cui Maggie Smith e Kathy Bates si iscrivono al concorso parrocchiale per vincere un viaggio a Lourdes.

Di cosa parla The Miracle Club

Ambientato nel 1967, il film segue la storia di tre amiche, Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O'Casey). Da Ballygar, una comunità operaia della periferia di Dublino che marcia al proprio ritmo, radicata in tradizioni di lealtà, fede e unione, le tre donne sognano di vincere un pellegrinaggio alla città sacra di Lourdes per assaporare la libertà e sfuggire alla routine della vita domestica. Poco prima del viaggio, la loro vecchia amica Chrissie (Laura Linney) arriva a Ballygar per il funerale della madre, dopo un lungo esilio negli Stati Uniti. Il suo ritorno riapre vecchie ferite e le quattro dovranno confrontarsi con il loro passato, anche quando viaggiano alla ricerca di un miracolo.

Un altro intenso ruolo per tre attrici straordinarie, affiancate da un cast di prim'ordine di cui fanno parte Agnes O'Casey, il candidato all'Oscar Stephen Rea e Mark O'Halloran.

Uno dei film di Natale 2023 al cinema, The Miracle Club è diretto dal regista irlandese Thaddeus O'Sullivan.