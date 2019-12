Maggie Smith su Harry Potter e Downton Abbey: "I miei ruoli non sono stati soddisfacenti"

Maggie Smith, conosciuta soprattutto per Harry Potter e per la serie tv Downton Abbey, ha affermato che quei due ruoli non sono stati soddisfacenti per lei, nonostante sia grata per le due opportunità.

Maggie Smith è amata dal grande pubblico per le sue interpretazioni della Professoressa McGranitt in Harry Potter e per Lady Violet in Downton Abbey, nonostante abbia ammesso che quei due ruoli non sono stati soddisfacenti dal punto di vista interpretativo, come credeva.

L'attrice, che oggi ha 84 anni, in una nuova intervista con la rivista britannica ES Magazine, ha parlato di questi due personaggi amatissimi dal pubblico, rivelando che durante le riprese di entrambi i lavori non le sembrava davvero di recitare: "Sono profondamente grata per la possibilità di aver lavorato in Harry Potter e in Downton Abbey, ma non sono state esattamente soddisfacenti come esperienze. Non mi è sembrato di recitare davvero in quei casi."

Downton Abbey: Maggie Smith in una scena del film

Un'affermazione sbalorditiva quella di Maggie Smith che,però, spiega come all'epoca pensava più che altro di tornare al teatro, il primo amore della sua carriera lavorativa. Maggie Smith ha recitato in tutti i film dedicati al maghetto Harry Potter, a partire dal 2001 e finendo nel 2011. Nel 2010, in contemporanea con il set di uno degli ultimi film, ha interpretato Lady Crawley in Downton Abbey, di cui ha fatto parte per un lungo periodo di tempo e ha ripreso il ruolo nel film, arrivato al cinema a settembre.

Nonostante la sua non sia stata un'esperienza soddisfacente al 100%, Maggie Smith sarà per sempre ricordata per questi due ruoli, diventati più che iconici nella storia del cinema e della televisione.