Kathy Bates, Maggie Smith e Catherine Deneuve: ecco le dive del listino 2023 di Europictures

Scopriamo insieme il listino 2023 di Europictures: dal ritorno di Daniel Auteuil in The New Toy al trio di dive di The Miracle Club passando per il nuovo film con Catherine Deneuve dal titolo Bernadette - Le première dame. Ecco che cosa troveremo al cinema nel listino 2023 di Europictures.

Dalla Francia con furore

Ad aprire le danze nel nuovo listino Europictures, in arrivo a ottobre 2023 nelle nostre sale, è The New Toy, il nuovo film di James Huth (Per fortuna che ci sei) con Daniel Auteuil e Jamel Debbouze. Al centro della trama troviamo Samy, che vive felicemente insieme a sua moglie Jihane, che aspetta il loro primo figlio. Per provvedere ai futuri bisogni della famiglia accetta un lavoro come guardiano notturno in un negozio di lusso di Philippe Etienne, l'uomo più ricco di Francia. Per il compleanno del figlio Alexandre, Philippe permette al bambino di scegliere ciò che vuole dal suo negozio, e Alexandre... sceglie Samy!

A novembre, sempre direttamente dall'oltralpe, arriva Bernadette - Le première dame, il nuovo film di Lea Doménach - al suo primo lungometraggio di finzione - che vede come protagonista e mattatrice Catherine Deneuve. Quando arriva all'Eliseo, Bernadette Chirac spera di ottenere finalmente il posto che le spetta, lei che ha sempre lavorato all'ombra del marito perché diventasse presidente. Messa da parte perché considerata troppo antiquata, Bernadette decide allora di prendersi la sua rivincita diventando una figura mediatica imprescindibile.

Girl power: The Miracle Club e Matria

Locandina di The Miracle Club

The Miracle Club è il titolo più ricco del listino Europictures, che mette in scena diversi premi Oscar a condividere lo stesso schermo. Laura Linney, Kathy Bates e Maggie Smith sono Chrissie, Eileen e Lily, che hanno insieme un sogno nel cassetto: andare a Lourdes. Le tre donne sperano che durante la loro visita nel luogo sacro possano assistere a un miracolo. Quando riescono a vincere un viaggio che ha per meta la cittadina francese, partono con grande entusiasmo. Una volta giunte a Lourdes hanno una sorpresa: la figlia di una di loro si aggiunge inaspettatamente al loro viaggio. La giovane non solo complica le cose, ma porta a galla diversi conflitti e traumi fino ad allora rimasti sopiti.

Ultimo titolo in arrivo per Europictures nel nuovo listino 2023 è Matria di Alvaro Gago Diaz. Unica grande protagonista del film spagnolo è Maria Vazquez, che interpreta Ramona, la cui vita in un villaggio di pescatori galiziano è un continuo trambusto. Sacrificando sempre tutto per il futuro della figlia, sarà spinta a guardarsi dentro e a pensare che forse c'è qualcosa di nuovo per cui vivere. Matria è stato presentato al Festival di Berlino 2023 nella categoria Panorama.

