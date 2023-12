Europictures, i film del 2024: commedie francesi e il bel Io e il Secco con Andrea Lattanzi

Opere prime, grandi star, cinema italiani, e poi le commedie, i drammi i biopic. Nel listino di Europictures, per il primo semestre cinematografico del 2024, non manca proprio nulla. Annunciato durante le Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, il listino di Europictures si annuncia corposo e trasversale. Balza agli occhi la presenza di The Miracle Club di Thaddeus O'Sullivan con Laura Linney, Kathy Bates e Maggie Smith. Presentato al Tribeca, è una commedia con tre donne che vincono un viaggio per Lourdes. Ma i miracoli si faranno attendere. La data d'uscita? 4 gennaio.

Eravamo bambini: Lorenzo Richelmy in una scena del film

A marzo, invece, arriverà Eravamo bambini di Marco Martani, passato ad Alice nella Città. Storia di un gruppo di amici che si ritrovano dopo anni. È il momento di fare i conti con il proprio passato. Cast interessante: da Lorenzo Richelmy ad Alessio Lapice, fino a Lucrezia Guidone, Francesco Russo e Giancarlo Commare. In primavera, poi, è in schedule La moglie del presidente: Europictures porta in sala il nuovo film di Catherine Deneuve, che interpreta la moglie del Presidente francese neo-eletto. Messa da parte, troverà il modo per diventare centrale. I toni sono quelli della commedia.

Europictures, le uscite 2024: Francia, Italia e il bell'esordio di Gianluca Santoni

Io e il secco: una scena del film

Una bella sorpresa, poi, l'esordio di Gianluca Santoni con Io e il Secco, visto e amato ad Alice nella Città (qui la nostra recensione). Protagonista Andrea Lattanzi, insieme al piccolo (rivelazione) Francesco Lombardo. Il film segue un bambino che, stufo delle violenze che il padre infligge a sua madre, cerca un sicario che possa eliminarlo. Trova uno sbandato, che in qualche modo lo accompagnerà verso una nuova consapevolezza. Toccante. Nel cast anche due fuoriclasse come Barbara Ronchi e Andrea Sartoretti. Toni ancora più scuri in Matria, di Álvaro Gago Díaz, con protagonista María Vázquez, pellicola candidata a diversi premi Goya. La vita di una donna, in un villaggio galiziano, prende una nuova prospettiva quando si rende conto di aver sacrificato tutto.

Sul filo della commedia

A chiudere la stagione di Europictures, ecco poi la commedia francese Oh La La di Julien Hervé con Christian Clavier. Una famiglia aristocratica incontra una famiglia più modesta in occasione del matrimonio tra i loro rispettivi figli. All'improvviso, il clima viene alterato quando di mezzo ci si mette un test del DNA. Sempre dalla Francia, a sottolineare la vocazione francofona del listino, in estate vedremo anche Divertimento, diretto da Marie-Castille Mention-Schaar. Biopic incentrato su Zahia Ziouani, ragazza con il sogno di diventare direttore d'orchestra. Sua sorella, invece, è un'apprezzata violoncellista. Tuttavia, siamo nel 1995, e per una donna di origine algerina non è facile imporsi.

Ecco il listino completo delle uscite Europictures per il 2024: