Henry Cavill barbuto e corpulento nelle prime foto di The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Henry Cavill svela un look diverso dal solito, con tanto di baffi arricciati, nelle prime foto di The Ministry of Ungentlemanly Warfare in attesa dell'arrivo del trailer.

Mentre è ormai solo questione di ore l'arrivo di Argylle - La super spia al cinema, la star Henry Cavill anticipa un altro dei suoi progetti in arrivo, il war movie The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, di cui diffonde due foto che lo vedono in versione barbuta e corpulenta.

Le foto sono solo un'anticipazione del trailer, che arriverà nelle prossime ore.

"Mentre il mio tour con la stampa di Argylle si sta per concludere, c'è qualcos'altro di entusiasmante in arrivo! Domani uscirà il trailer di Ministry of Ungentlemanly Warfare! Tenete d'occhio questo spazio per altre amenità con la barba e i baffi attorcigliati", ha scritto Henry Cavill, riferendosi giocosamente al look rivelato dalle prime foto.

La sinossi

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, epica avventura bellica diretta da Guy Ritchie e ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, vede nel cast Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding e Cary Elwes.

Presentato come una storia vera su un'organizzazione segreta di forze speciali durante la Seconda Guerra Mondiale, l'action bellico sarà incentrato su un team di soldati impegnato in una pericolosa missione per combattere i nazisti. Ma da una missione così rischiosa derivano strategie altrettanto letali. La squadra, tuttavia, dispone solo di metodi di combattimento atipici e "poco signorili" che cambieranno in modo significativo il corso della guerra dando vita alla moderna unità Black Ops.

La storia è basata sul libro di Damien Lewis The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops.