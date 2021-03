The Midnight Club: Mike Flanagan celebra l'inizio delle riprese della serie Netflix con una foto

Al via le riprese di The Midnight Club, nuova serie horror diretta da Mike Flanagan per Netflix; il regista svela al prima foto dal set.

Sono in corso le riprese di The Midnight Club, nuova serie horror di Mike Flanagan che torna a collaborare con Netflix dopo il successo di Hill House. Il regista ha celebrato l'inizio della lavorazione con una foto dal set.

The Midnight Club, adattamento del romanzo omonimo scritto da Christopher Pike pubblicato nel 1994, è ambientato a Rotterdam Home, una struttura che accoglie teenager malati terminali, dove un gruppo di pazienti si riunisce a mezzanotte per condividere delle storie spaventose. Il gruppo compie un patto: chi tra di loro morirà per primo contatterà gli altri dall'aldilà.

Il cast di The Midnight Club comprende Heather Langenkamp, in precedenza nel cast di Nightmare - Dal profondo della notte, che avrà il ruolo di un'enigmatica dottoressa che gestisce un istituto per giovani adulti. Tra gli interpreti ci sono poi Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard e Sauriyan Sapkota.

Mike Flanagan ha inoltre confermato la presenza di Zach Gilford, Samantha Sloyan e Matt Biedel in ruoli da non protagonisti, oltre ad annunciare che ci saranno delle altre guest star legate ai precedenti progetti prodotti da Intrepid.

Al momento The Midnight Club non ha una data di uscita. I fan di Mike Flanagan attendono prima l'arrivo su Netflix di Midnight Mass, serie realizzata dal cineasta lo scorso anno che dovrebbe approdare sulla piattaforma nel corso del 2021.