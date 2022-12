The Midnight Club: Mike Flanagan ha raccontato tutta la stagione 2 della serie Netflix su Tumblr

La cancellazione della serie Netflix The Midnight Club, ufficializzata giovedì, ha deluso i fan. Il tutto è stato ricondotto alla firma di un accordo con Amazon Studios dei produttori esecutivi Mike Flanagan e Trevor Macy e, ora, il regista ha svelato i dettagli di quello che sarebbe accaduto nella stagione 2.

The Midnight Club: il gruppo riunito al tavolo

Il problema principale di questa chiusura sta nelle mille domande ancora aperte interne alla storia di The Midnight Club, con i fan che forse non scopriranno mai la verità. In soccorso di questa nuova community è quindi arrivato Mike Flanagan, che ha descritto quello che sarebbe dovuto succedere nella seconda stagione della serie Netflix in un lungo post su Tumblr.

Il regista ha raccontato: "Sono molto deluso dal fatto che Netflix abbia deciso di non proseguire con la seconda stagione di The Midnight Club. Quindi sto scrivendo questa sorta di blog che s'impegna a raccontare quello che sarebbe stata la nostra seconda stagione ufficiale. Partendo da ciò potrete sapere cosa sarebbe potuto accadere, conoscere il destino dei vostri personaggi preferiti e le risposte ai fili della storia rimasti in sospeso".

Nel suo lungo post Flanagan ha quindi raccontato tutte le idee che avrebbero attuato nella seconda stagione di The Midnight Club, spiegando i futuri intrecci fra i personaggi e rispondendo ad alcune delle domande più pressanti dei fan. ( Spoiler di seguito) Alla fine della seconda stagione Amesh, Natsuki, Kevin e Ilonka sarebbero morti, con l'ingresso di un nuovo paziente nel frattempo, e Spence che avrebbe beneficiato dei progressi medici riguardanti il ​​​​trattamento dell'HIV.

Il producer di The Midnight Club ha inoltre rivelato che una delle storie raccontate nella prossima stagione sarebbe stata "Remember Me" di Christopher Pike.