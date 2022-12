The Midnight Club: Netflix cancella la serie dopo l'accordo di Mike Flanagan con Amazon

The Midnight Club non avrà una seconda stagione su Netflix, lo streamer ha cancellato la serie dopo che il suo autore Mike Flanagan ha stretto un accordo pluriennale in esclusiva con Amazon Studios.

The Midnight Club ha visto la sua fine con la prima stagione. Netflix ha cancellato la serie horror poche ore dopo l'annuncio dell'accordo stretto tra il co-creatore Mike Flanagan, insieme al socio della Intrepid Pictures Trevor Macy, con Amazon Studios. A dare la notizia per primo The Wrap.

Qui trovate la nostra recensione di The Midnight Club, che ha debuttato su Netflix il 7 ottobre. La serie, co-creata da Mike Flanagan e Leah Fong, è un adattamento del romanzo omonimo di Christopher Pike del 1984. La storia è ambientata a Brightcliffe Hospice, ricovero per adolescenti malati terminali che si riuniscono nottetempo in biblioteca per raccontarsi storie del terrore.

Dopo una lunga e fervida collaborzione con Netflix, cche dato vita a successi come Hill House e l'acclamato Midnight Mass, Mike Flanagan e il partner creativo di lunga data Mike Tracy passeranno dallo streamer agli Amazon Studios, dove hanno appena firmato un accordo di produzione pluriennale in esclusiva. Flanagan e Tracy hanno ancora un altro progetto con Netflix, The Fall of the House of Usher, che offrirà una moderna rivisitazione dell'omonima storia di Edgar Allan Poe.