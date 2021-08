The Menu: John Leguizamo nel cast del thriller

John Leguizamo è entrato a far parte del cast di The Menu, il nuovo thriller con star Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult.

Il thriller The Menu ha trovato un altro dei suoi protagonisti: John Leguizamo sta infatti concludendo le trattative per recitare nel progetto che avrà come star Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult.

Il lungometraggio verrà prodotto da Searchlight ed è stato sviluppato da Adam McKay e Betsy Koch.

Nel film The Menu, diretto da Mark Mylod, John Leguizamo avrà un ruolo ancora avvolto dal mistero.

Il thriller psicologico è ambientato nell'eccentrico mondo culinario e al centro della trama ci sarà una giovane coppia che fa visita a un ristorante esclusivo su un'isola remota dove un acclamato chef ha preparato un incredibile menu di degustazione.

La sceneggiatura di The Menu è stata firmata da Will Tracy e Seth Reiss.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli riguardanti i personaggi affidati ad Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes e a Nicholas Hoult. Nel cast ci sarà anche Hong Chau.

Tra i recenti progetti di John Leguizamo ci sono il film Critical Thinking, basato sulla storia vera di una squadra di scacchi di Miami che ha vinto il campionato nazionale.