The Menu: John Leguizamo ha basato i tratti negativi del suo personaggio su Steven Seagal

Nel raccontare il suo personaggio in The Menu, John Leguizamo ha spiegato di aver basato i suoi tratti più negativi su Steven Seagal.

Durante un'intervista rilasciata per promuovere The Menu, John Leguizamo ha rivelato di aver costruito il suo personaggio nel film basandosi su un'esperienza estremamente negativa che ha vissuto lavorando al fianco di Steven Seagal. Non è la prima volta che l'attore parla negativamente di lui.

Steven Seagal in Black Dawn - Tempesta di fuoco

Parlando con Clark Collis di Entertainment Weekly della fonte di ispirazione, alla base del suo personaggio in The Menu, John Leguizamo ha rivelato di averlo interamente basato su Steven Seagal: "Ho incontrato molte stelle del cinema in declino, prima che venissero spazzate via. In un certo senso ho basato il mio personaggio su Steven Seagal. Ho avuto un brutto incontro con lui. Abbiamo fatto un film insieme, Executive Decision (da noi Decisione critica). È una specie di essere umano orribile".

La collaborazione fra Steven Seagal e John Leguizamo risale al lontano 1996, per il film Executive Decision, una storia d'azione in cui il primo vestiva i panni di un colonnello e il secondo di un agente. In The Menu, invece, vediamo l'attore interpretare il ruolo di una star del cinema in aperto declino.

The Menu: Ethan Tobman svela come sono stati realizzati i piatti in scena e del ristorante

Questa particolare faida fra i due risale circa al 2012, quando Leguizamo ha raccontato, parlando con AV Club, che gli attriti sono cominciati nel primo giorno di prove della pellicola del '96. Per adesso i legali di Seagal non hanno ancora risposto a queste dichiarazioni.