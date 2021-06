The Matrix, Salma Hayek ricorda il provino per via delle sue scarse doti atletiche (VIDEO)

Salma Hayek racconta del suo provino per Matrix, il famoso franchise delle sorelle Wachowski, che purtroppo non è andato a buon fine a causa delle sue scarse doti sportive.

Salma Hayek ha ricordato in modo esilarante il suo provino per Matrix, ben un ventennio fa, quando provò a ottenere una parte nel franchise, ma non ci riuscì a causa della sua pigrizia e delle sue scarse doti atletiche.

Durante il talk show Red Table Talk in streaming su Facebook Watch, con Jada Pinkett Smith, Salma Hayek ha raccontato di come ha incontrato per la prima volta la sua collega durante l'audizione per il franchise di Matrix. Dopo alcuni test, Salma Hayek si è ritrovata a dover competere con Jada Pinkett Smith nelle prove fisiche, ma senza successo:

"Siamo state due delle quattro finaliste. Avevamo superato molti ostacoli, provini e molte audizioni. Hanno portato questi coordinatori degli stunt dall'Asia. Era il momento del test fisico. Sono flessibile e agile, ma sono pigra."

L'attrice ha ricordato come rimase sbalordita nel vedere, invece, la preparazione atletica della collega: "Arriva Jada. Una macchina feroce, snella e sexy. Oh mio Dio, era così brava! Era così imbarazzante. Era così in forma, era così concentrata, era così disciplinata, era così capace, era così gentile."

Salma Hayek ha scherzato poi dicendo che le sorelle Wachowski non l'hanno mai più chiamata dopo quell'imbarazzante audizione, ma dice di aver preso a cuore l'esempio di Jada Pinkett Smith per i futuri ruoli d'azione:

"Ogni volta che vado a fare un provino per un film d'azione, dico, no, è meglio che inizi a ottenere un po' di resistenza e a praticare una routine sportiva, devo essere come Jada!"

Jada Pinketti Smith è stata, infine, scelta per il ruolo del Capitano Niobe in The Matrix Reloaded e The Matrix Revolution, ed è pronta a riprendere il suo ruolo nel prossimo The Matrix 4.