The Matrix 4: una teoria sul ritorno in scena di Neo

Una nuova teoria su The Matrix 4 presenta una spiegazione interessante legata al ritorno in scena di Neo, morto nel terzo film.

Keanu Reeves e Hugo Weaving in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

Una nuova teoria su The Matrix 4 presenta una spiegazione interessante legata al ritorno di Neo, morto nel terzo film. I fan hanno infatti formulato diverse ipotesi su come il personaggio possa essere nuovamente attivo nel quarto capitolo, e un nuovo articolo ScreenRant parte dal presupposto che Neo sia ancora morto, e che non ci sarà alcuna resurrezione fisica.

La sua presenza sarebbe invece puramente virtuale, poiché la morte del ricettacolo fisico avrebbe portato alla dispersione della sua essenza all'interno del mondo virtuale di Matrix. C'è un precedente per questo nella trilogia originale: l'Oracolo, assimilata dall'Agente Smith all'inizio del terzo episodio, torna alla fine del film, completamente incolume, ed è proprio lei a profetizzare il ritorno di Neo. Stando al pezzo di ScreenRant, questo risolverebbe anche l'inevitabile problema dei danni fisici subiti da Neo nel mondo reale, dato che prima dello scontro finale con Smith era stato accecato. Rimane il dubbio su come tornerà Trinity, dato che anche lei è defunta nel terzo film.

Matrix 4: abbiamo davvero bisogno di un nuovo sequel?

Laurence Fishburne, Collin Chou e Carrie-Anne Moss in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

Le riprese di The Matrix 4 sono attualmente in corso, in vista di un'uscita in sala attualmente prevista per dicembre 2021 (la data iniziale, a fine maggio, è stata assegnata a un altro film della Warner, Godzilla vs. Kong).

Il film è diretto da Lana Wachowski, co-creatrice del franchise, la quale ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Grant Hill, produttore esecutivo del secondo e terzo capitolo. Insieme a Keanu Reeves (Neo) e Carrie-Anne Moss (Trinity) torneranno anche Jada Pinkett Smith nei panni di Niobe e Lambert Wilson in quelli del Merovingio. Era previsto anche il ritorno di Hugo Weaving (l'Agente Smith), ma questi ha dovuto rifiutare a causa di altri impegni, mentre Laurence Fishburne (Morpheus) sostiene di non essere stato contattato al riguardo. È però possibile, stando ad alcune supposizioni, che nel film appaia una versione più giovane del personaggio, con le fattezze di Yahya Abdul-Mateen II.