The Matrix 4: lo stile di Lana Wachowski "cambierà di nuovo l'industria del cinema"

Una star di The Matrix ha anticipato la nuova rivoluzione visiva operata dalla regista Lana Wachowski in The Matrix 4; il film è atteso nelle sale a dicembre 2021.

Una star di The Matrix 4 anticipa il nuovo cambiamento dell'industria del cinema in arrivo, provocato dall'innovativo stile registico di Lana Wachowski. La rivoluzione di Matrix si potrebbe, dunque, ripetere una volta che il quarto capitolo arriverà nei cinema.

"Schiva questa"

Ad anticipare gli sconvolgimenti in arrivo con The Matrix 4 è l'attrice Jessica Henwick in un'intervista a Comicbook:

Keanu Reeves in una scena di MATRIX

"Ci sono dei momenti sul set in cui io Yahya Abdul-Mateen II ci scambiamo degli sguardi stupiti, come se avessimo bisogno di essere pizzicati per verificare di essere svegli. Lana Wachowski sta creando qualcosa di incredibilmente interessante a livello tecnico nello stesso modo in cui, con Matrix, ha inventato uno stile. Non avevo mai visto usare così una telecamera, ma non posso rivelare altro."

In precedenza anche Neil Patrick Harris aveva anticipato cambiamenti radicali nello stile visivo di The Matrix 4 senza però entrare troppo in dettaglio.

Le riprese di The Matrix 4 sono ancora in corso in Berlino. Lo stile del film è stato definito "ambizioso" e sfrutterà al massimo la tecnologia che il primo film ha aiutato a rivoluzionare. Nel cast Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, con loro i nuovi arrivi Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell e Yahya Abdul-Mateen II che potrebbe interpretare una versione giovane di Morpheus.

L'uscita di The Matrix 4 è fissata al 22 dicembre 2021.