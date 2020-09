The Matrix 4, Neil Patrick Harris: "Lo stile visivo è cambiato rispetto alla prima trilogia"

Neil Patrick Harris, nel cast di The Matrix 4, ha anticipato un cambiamento di stile rispetto alla trilogia originale dovuto all'evoluzione della regista Lana Wachowski.

Keanu Reeves in una scena di MATRIX REVOLUTIONS (2003)

"Spero che i fan apprezzeranno tutto il lavoro che Lana e il resto del team stanno mettendo nel film" ha dichiarato Neil Patrick Harris nel corso del The Jess Cagle Show su SiriusXM. "Sono un grande fan di Lana Wachowski, credo sia grandiosa e possegga un'energia contagiosa. E il suo stile, a livello visivo, è cambiato rispetto a quanto fatto in precedenza. Si è evoluto."

Carrie-Anne Moss e Keanu Reeves in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

Al momento il personaggio di Neil Patrick Harris è avvolto dal mistero, ma l'attore ammette che sarebbe stato felice di partecipare al film in ogni ruolo: "Sarei stato felice anche solo a poter mettere piede sul set di un franchise di tale portata. Il fatto che ho un piccolo ruolo mi permette come funziona il dietro le quinte, per me è una benedizione."

Oltre ai veterani Keanu Reeeves e Carrie-Ann Moss, in The Matrix 4 ci saranno Yahya Abdul-Mateen II, Ellen Hollman, Brian J. Smith, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Toby Onwumere, Priyanka Chopra, e Jonathan Groff. Purtroppo Laurence Fishburne non tornerà nel ruolo di Morpheus, che potrebbe comparire nel film in versione giovane.

[NEWS=/news/the-matrix-4-hugo-weaving-lana-wachowski-motivo-assenza_86640/]The Matrix 4, Hugo Weaving: "Lana Wachowski ha staccato la spina ai negoziati per il mio ritorno"[/NEWS

Harris commenta così il gruppo di lavoro: "Si tratta di un team davvero in gamba, stanno realizzando un film gigantesco in una situazione difficile, ho sempre voluto essere protagonista di un action movie grandioso con i cavi e tutto il resto. Non è questo il caso, ma è fantastico poter ammirare da vicino tutto questo e farne comunque parte. Non vedo l'ora che tutti possano vedere il film al cinema perché merita una visione su larga scala."

Warner Bros. ha fissato l'uscita di The Matrix 4 al 1 aprile 2022.