The Matrix 4: uno spoiler anticipa la presenza di un salto nel futuro di sessant'anni

Il segreto avvolge la trama di The Matrix 4, la cui uscita al cinema è prevista a Natale, ma secondo un nuovo rumor leaked la trama del film ruoterebbe attorno a un salto nel futuro di sessant'anni.

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere spoiler sul plot di The Matrix 4, di non proseguire nella lettura di questa news.

Secondo quanto riportato dal blog Giant Freakin Robot, The Matrix 4 sarà ambientato 60 anni dopo gli eventi di Matrix Revolutions. Con il mondo simulato ora riavviato, "ci sono stati cambiamenti significativi rispetto al mondo che abbiamo lasciato l'ultima volta. Non tutti sono ancora vivi e il mondo ha un aspetto diverso da quello in cui Neo è entrato per la prima volta tanti anni fa."

Questo mondo diverso include dettagli intriganti come il fatto che Sion non esiste più, con gli umani rimanenti che non vivono più nel terrore paura delle macchine e alcune addirittura lavorano con gli umani. Il rumor fornisce anche alcune informazioni sull'assenza dell'ex leader, Morpheus, che ora è morto. Il suo posto è stato preso da Niobe (Jada Pinkett Smith) che dovremmo vedere in una versione invecchiata.

Questa pace tra umani e macchine è però appesa a un film e lo capiremo al momento del ritorno di Neo. Anche se non si sa ancora come (o se) tornerà nella sua forma di vita reale, "Neo si adopererà per liberare una versione di Trinity dalla Matrix esistente". Interpretata ancora una volta da Carrie-Anne Moss, Trinity ha subito alcuni cambiamenti sostanziali e ora si chiama Tiffany e vive una vita normale con suo marito e i suoi figli all'interno del programma. In Matrix 4, Neo combatterà per liberare Tiffany da Matrix, agendo più o meno come ha fatto Morpheus tanti anni prima.

L'ultimo dettaglio riguarda il ruolo di Neil Patrick Harris. Secondo quanto riportato, l'attore dovrebbe interpretare The Analyst, una nuova versione dell'Architetto che - si dice - abbia contribuito a creare la pace tra macchine e umani. Non è ancora chiaro se The Analyst sia effettivamente il cattivo del plot, ma questa non sarebbe una sorpresa.

Il pubblico non dovrà aspettare troppo a lungo per scoprire se queste anticipazioni sono credibili. The Matrix 4 che sarà distribuito da Warner Bros. Pictures nelle sale il 22 dicembre 2021. Negli USA, il film uscirà in contemporanea in streaming digitale su HBO Max.