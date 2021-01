The Matrix 4: Priyanka Chopra svela che il suo personaggio sorprenderà i fan

Nel cast di The Matrix 4 ci sarà anche Priyanka Chopra e l'attrice ha ora rivelato che il suo personaggio sarà una sorpresa per i fan.

La star ha concluso le riprese ed è uno dei nuovi arrivi tra gli interpreti della saga accanto a Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Jonathan Groff.

Priyanka Chopra, intervistata da Variety, ha anticipato che non è stata coinvolta nella realizzazione delle scene d'azione, aggiungendo poi: "Non posso dire nulla, ma il mio personaggio è qualcosa di inaspettato".

Come prevedibile, l'attrice non ha potuto condividere qualche anticipazione riguardante The Matrix 4 e ha semplicemente aggiunto: "Quello che posso dire è che ho finito di girare ed è stato il primo film che ho realizzato dopo il lockdown, non mi sono mai sentita così sicura su un set".

Dalle dichiarazioni dei membri del cast, i fan di Matrix si devono attendere qualcosa di sorprendente. Yahya Abdul-Mateen II aveva già raccontato: "La mia reazione allo script è stata 'Wow, le persone lo ameranno davvero. Mi piace molto e anche le persone lo apprezzeranno'. Si tratta di qualcosa di diverso e, al tempo stesso, è lo stesso. È un mix davvero, davvero intelligente di quello che vogliamo e di ciò che potremmo non sapere di volere".

Il protagonista Keanu Reeves, che ha ripreso la parte di Neo, aveva invece anticipato che si tratta di una storia d'amore: "Abbiamo una regista meravigliosa, Lana Wachowski, e ha uno script meraviglioso che è una storia d'amore, è fonte di ispirazione. È un'altra versione, un invito a risvegliarsi e ha delle scene d'azione grandiose".

Nel cast, oltre a quello delle star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, ci sarà anche il ritorno di Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Max Riemelt, ed Eréndira Ibarra.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Lana Wachowski (che ne sarà anche regista), Aleksandar Hemon e David Mitchell.