The Matrix 4 ha aggiunto otto settimane di produzione per assicurarsi il ritorno del cast

Warner Bros. avrebbe prolungato il contratto delle star di The Matrix 4 per altre otto settimane per garantirne il ritorno quando le riprese ripartiranno.

Warner Bros. spera di far ripartire la produzione di The Matrix 4 entro luglio, a tal scopo la compagnia ha prolungato la produzione delnuovo capitolo della saga sci-fi di otto settimane per assicurarsi il ritorno del cast al completo nonostante questo lungo iato dovuto all'emergenza sanitaria globale.

Il cast di Lana Wachowski avrebbe dunque siglato un accordo che prolunga il loro impegno sul set di otto settimane e che li tiene legati al progetto almeno fino al 6 luglio.

Le riprese di The Matrix 4 hanno preso il via a febbraio a San Francisco. La troupe avrebbe poi dovuto spostarsi a Berlino a marzo per la leg europea, ma la produzione è stata interrotta per via della pandemia di coronavirus.

Matrix: cosa significa davvero "Il cucchiaio non esiste"

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.