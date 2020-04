Matrix: cosa significa davvero "Il cucchiaio non esiste"

Il cucchiaio non esiste, ecco il significato di una delle battute più celebri del cult Matrix rivolta a Neo nel corso del suo cammino per diventare l'Eletto.

Tempo di revival. in attesa dell'arrivo di The Matrix 4 al cinema, scopriamo il vero significato dell'enigmatica battuta di Matrix "il cucchiaio non esiste" in una delle scene di culto del film.

Pillola rossa o azzurra?

Una delle battute più celebri di Matrix viene pronunciata dal ragazzino che dice a Neo "Il cucchiaio non esiste" nel suo percorso per diventare l'Eletto. Frase che ha molteplici significati nel franchise. Matrix segue il viaggio di Neo (Keanu Reeves), hacker informatico il quale scopre che la sua realtà è un'illusione e lui è il salvatore profetizzato in una guerra contro le macchine che opprimono l'umanità. Neo viene aiutato dal suo mentore Morpheus (Laurence Fishburne) e dalla sua alleata Trinity (Carrie-Anne Moss) e, nel suo arco di scoperta di se stesso, porterà a compimento il suo destino diventando l'Eletto.

Nei momenti che precedono l'incontro tra Neo e l'Oracolo (Gloria Foster) in Matrix, lui si ritrova in una sala d'aspetto insieme ad altre persone, soprattutto bambini, che cercano di scoprire se sono l'Eletto. Qui incontra un ragazzino col capo rasato e un abito da monaco buddista indosso che tiene in mano un cucchiaio ed è in grado di piegarlo col potere della mente. Neo si ferma, perplesso. Il ragazzino gli dice: "Non cercare di piegare il cucchiaio, è impossibile. Cerca solo di capire la verità... il cucchiaio non esiste. Allora vedrai che non è il cucchiaio che si piega, sei solo tu." Neo tenta poi di piegare il cucchiaio riuscendoci momentaneamente.

Che cosa significa che "il cucchiaio non esiste?"? Ci sono due aspetti da considerare. L'aspetto del ragazzo fa pensare che lui sia collegato alle filosofie buddiste. In quel contesto, la sua citazione è un Kōan - una parola espressa dal buddismo zen per evocare illuminazione rivelando l'inadeguatezza della logica. Questi enigmi sono strutturati intenzionalmente per negare l'abilità della mente di applicare la ragione. Questo ha lo scopo di garantire al ragazzino la pace, non per la mente, ma da essa. Quindi, quando il ragazzo riflette sull'unico modo per piegare il cucchiaio, cioè rendersi conto che non c'è affatto, è possibile che stia cercando di convincere Neo a mettere a tacere il dialogo perpetuo che attraversa la sua mente negando quella parte della sua psiche con un domanda che travalica la logica.

Di conseguenza, il suo messaggio può essere visto come un invito rivolto a neo ad aprire la sua coscienza a tutto ciò che è possibile. Tutto è possibile in Matrix, tuttavia la condizione di vita di Neo in questo sistema ha impedito alla sua fede nella sua "Unità" di mettere davvero radici. La logica implica che tutte le cose sono note e devono seguire certi schemi, ma la natura è tutt'altro che logica. In questo contesto, "il cucchiaio non esiste" significa che Neo deve lasciar da parte i suoi assunti logici sulla realtà . Quando il ragazzino gli dice, "...vedrai che non è il cucchiaio che si piega, ma sei solo tu", questo riguarda i limiti sulla realtà che Neo si è autoimposto per via della lente attraverso cui guarda il mondo. Lasciano andare ciò che è sicuro di conoscere, si aprirà finalmente a ciò che è possibile.