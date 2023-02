The Marvels: svelato il motivo dello slittamento dell'uscita del cinecomic

Nuove rivelazioni svelano i motivi alla base della decisione dei Marvel Studios di far slittare l'uscita di The Marvels da luglio a novembre. In un primo tempo il sequel di Captain Marvel sarebbe dovuto uscire negli USA il 28 luglio , m pochi giorni fa è stata annunciata la nuova data di uscita: il 10 novembre.

Come riporta TheWrap, citando gli addetti ai lavori dello studio, il motivo dello slittamento è dovuto a ritardi nella lavorazione del cinecomic. The Marvels avrebbe ceduto la sua uscita all'avventura Disney Haunted Mansion in modo da poter essere completato con calma. Questo non è il primo ritardo che il film ha subito: inizialmente era previsto che uscisse nei cinema nel luglio 2022, solo per essere riprogrammato per l'uscita nel novembre 2022 e poi spostato di nuovo a febbraio 2023.

La regista di The Marvels, Nia DaCosta, ha recentemente confermato un elemento chiave della trama, vale a dire che due delle eroine del film, Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) e Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani), si sono effettivamente scambiate di posto nella scena post-credits del finale di stagione della serie Ms. Marvel. Inoltre, la regista ha spiegato come l'altro membro del trio al centro del film, Monica Rambeau (Teyonah Parris), aggiunga un elemento umano alla dinamica. Monica percepisce che l'ex amica di famiglia Carol ha abbandonato la sua defunta madre, Maria, per decenni dopo aver acquisito strabilianti poteri ed essere diventata una protettrice galattica. "La cosa più importante per me era avvicinarmi a questi personaggi come esseri umani e non necessariamente come supereroi", ha detto Nia DaCosta.

DaCosta ha anche condiviso una somiglianza tra Kamala e Monica che coinvolge Carol: "Mentre Carol e Monica devono ritrovare la loro relazione dopo essere state separate tutto questo tempo, abbiamo Ms. Marvel, che idolatra Carol come faceva Monica quando era più giovane, quindi hai queste due adulte che devono riconciliarsi mentre questa persona più giovane ha una relazione che rispecchia il modo in cui Monica e Carol erano legate in precedenza. Quindi trovo davvero interessante raccontare le loro dinamiche e mostrare la loro sorellanza nonostante i diversi punti di vista. In realtà è davvero divertente e molto dolce vederle lavorare tutte insieme."