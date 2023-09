The Marvels, svelato il budget del film: è il più caro per un progetto dell'MCU senza gli Avengers

Ecco quanto è costata la realizzazione di The Marvels, nuovo film dell'MCU in uscita a novembre. Spoiler: è stato il più costoso dopo i film sugli Avengers.

In attesa dell'arrivo di The Marvels nelle sale, film che vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni della celebre eroina, arrivano in rete alcuni dati riguardanti il budget speso per la sua realizzazione. E contrariamente a quanto riportato in precedenza, si tratta del progetto dell'MCU più caro dopo gli Avengers.

Le indiscrezioni arrivano da un report di Forbes secondo cui i Marvel Studios avrebbero speso ben 274,8 milioni di dollari per realizzare il film a cui è stata aggiunta una sovvenzione di 50 milioni da parte del governo britannico. Così facendo The Marvels è diventato il quarto film più costoso nella storia dell'MCU, preceduto soltanto da Avengers: Infinity War e Avengers: Age of Ultron.

The Marvels, il nostro commento al trailer tra convinzioni e speranze

Rimane ancorato al primo posto della classifica dei più costosi Avengers: Endgame che ha richiesto ben 400 milioni di dollari. Secondo gli analisti, dunque, The Marvels dovrebbe incassare 439,6 milioni per raggiungere il break-even. Impresa non da poco se consideriamo come il trailer del film sia stato il più criticato su YouTube.

Quando uscirà The Marvels?

The Marvels è il trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è anche il sequel del film del 2019 Captain Marvel. I protagonisti sono Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton e Park Seo-joon. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane l'8 novembre 2023, negli Stati Uniti arriverà due giorni dopo, il 10 novembre.