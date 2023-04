The Marvels è il trailer dell'MCU più criticato su Youtube

Il primo trailer di The Marvels, il trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe, è stato rilasciato pochi giorni fa e, nonostante la maggior parte delle reazioni online sembri essere positiva, ci sono numerosi utenti su YouTube che hanno espresso il loro disappunto per il film, premendo il pulsante 'dislike'. Di conseguenza, il trailer di The Marvels è diventato il più criticato dell'MCU sulla piattaforma di condivisione.

Secondo alcune analisi fatte oltre oceano, molti cosiddetti fan del mondo Marvel faticano ad accettare progetti di supereroi guidati da donne. La politica di inclusione degli studios non piace a tutti. The Marvels ha come protagoniste tre donne, una bianca (Brie Larson), una nera (Teyonah Parris) ed una di origine pachistane (Iman Vellani), e questo potrebbe aver provocato la pioggia di dislike. Questa analisi si basa sull'analoga accoglienza riservata al trailer della serie She-Hulk: Attorney at Law.

The Marvels: Captain Marvel, Kamala Khan e Monica Rambeau uniscono le forze nel trailer

Tuttavia, va detto che al momento il progetto di The Marvels non sembra aver completamente convinto i fan e gli appassionati del MCU, come viene spiegato in questo articolo che analizza il primo trailer ufficiale del nuovo cinecomic e ci rivela le prime impressioni sulla pellicola.

The Marvels è il trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è anche il sequel del film del 2019 Captain Marvel. I protagonisti sono Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton e Park Seo-joon. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane l'8 novembre 2023, negli Stati Uniti arriverà due giorni dopo, il 10 novembre.