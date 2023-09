The Marvels, il sequel con Brie Larson è il film meno costoso del MCU?

The Marvels sarà il prossimo film del Marvel Cinematic Universe ad approdare nelle sale, ma il sequel con protagonista Brie Larson sarà anche il meno costoso finora? Scopriamolo insieme.

Budget meno stratosferici del previsto

The Marvels: Teyonah Parris in un primo piano

Secondo CBM e CBR, che citano Vanity Fair, The Marvels sarebbe, assieme ad Ant-Man, il film meno dispendioso del MCU.

Il budget assegnato alla pellicola diretta da Nia DaCosta sarebbe stato infatti di 130 milioni di euro, mentre il primo capitolo della saga su Carol Danvers era costato dai 152 ai 175 milioni di dollari.

Per un ulteriore confronto, i più recenti sequel del MCU, Ant-Man and The Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3 avrebbero entrambi ricevuto un budget superiore ai 200 milioni di dollari (il primo sui 200, il secondo sui 250, parrebbe).

Con 1 ora e 38 minuti, poi, ricorda CBM citando un precedente report, sembrerebbe anche che The Marvels si classificherebbe anche come film più breve del MCU, posizionandosi davanti persino a L'Incredibile Hulk e Thor: The Dark World, entrambi della durata di 1 ora e 52 minuti.

The Marvels

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

Tuttavia, sembra che The Marvels avrà grande impatto sul futuro del MCU, e considerato anche il coinvolgimento di Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau/Photon, dovrebbe riservarci delle belle sorprese.

"Carol Danvers ovvero Captain Marvel ha rivendicato la sua identità dopo aver sconfitto i tiranni Kree, e ottenuto la sua vendetta nei confronti dell'Intelligenza Suprema. Ma ogni azione ha le sue conseguenze, e ora è Carol a dover portare sulle proprie spalle il peso di un universo ormai destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano a scoprire un anonimo tunnel spazio-temporale connesso ai rivoluzionari Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super-fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel e la nipote che non vede ormai da anni, l'astronauta della S.A.B.E.R., il Capitano Monica Rambeau. Insieme, dovranno far squadra per salvare l'universo" recita la sinossi ufficiale del film in arrivo a novembre nelle sale.