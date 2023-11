The Marvels: la scena post-credits è stata girata all'inizio e tenuta segreta al cast

La scena dopo i titoli di coda di The Marvels ha cambiato per sempre il MCU con l'introduzione di alcuni dei più famosi personaggi Marvel, e ora la star Iman Vellani ha svelato qualche dettaglio sulla pianificazione della sequenza in questione.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Vellani ha affrontato la rivelazione contenuta alla fine del film. Nella sequenza, la Monica Rambeau di Teyonah Parris si risveglia in un universo parallelo, inizialmente incerta sull'ambiente circostante prima di rendersi conto di essere molto lontana da casa. La Rambeau si ritrova nell'universo degli X-Men, con la Bestia di Kelsey Grammer che le fa da medico, segnando il ritorno dell'attore nel ruolo per la prima volta dal 2014, anno in cui uscì X-Men: Giorni di un futuro passato.

Vellani ha rivelato che la scena è stata tra le prime ad essere girata durante la produzione: "L'hanno girata durante le riprese principali, all'inizio, quindi sapevano cosa stavano facendo".

Vellani ha anche rivelato che lo studio le ha tenuto nascosti i dettagli della scena. "Ma pensavo che sarebbe stata un'altra cosa. Non mi ero resa conto che Bestia [Kelsey Grammer] ne facesse parte", ha detto la Vellani. "Sapevo che l'avevano girata, ma mi aspettavo di vedere qualcos'altro. Ed ecco che hanno mantenuto il segreto persino con me. Quando l'ho visto per la prima volta sono letteralmente saltata e ho quasi avuto un infarto. Ho letteralmente mandato un messaggio a tutte le persone con cui abbiamo lavorato e ho pensato: 'Come avete potuto tenermelo nascosto?'. Ma almeno ho avuto modo di viverlo come fan, il che è stato molto bello".

In un'altra intervista, Vellani ha fatto riferimento al flop di The Marvels nelle sale, ammettendo che questi fattori esterni alla produzione non le competono in quanto attrice.