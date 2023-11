The Marvels, Iman Vellani: 'Il flop al box office è un problema di Bob Iger'

Dopo anni di grandi risultati al box-office, i Marvel Studios stanno ora affrontando una crisi nerissima che è culminata nel flop ottenuto da The Marvels. Iman Vellani, però, ha scaricato ogni responsabilità sul presidente della Disney, Bob Iger.

In una nuova intervista rilasciata a Yahoo Entertainment, la Vellani ha dichiarato che l'andamento di The Marvels al botteghino non la riguarda come attrice.

"Non voglio concentrarmi su qualcosa che non è nemmeno sotto il mio controllo, perché che senso ha?", ha detto Vellani. "Questo genere di cose riguarda Bob Iger".

Vellani, la cui apparizione nel film ha segnato il debutto sul grande schermo del personaggio di Kamala Khan, ha spiegato di essere soddisfatta di aver realizzato un film di cui è orgogliosa con collaboratori che le piacciono. Al di là di questo, non si preoccupa dei fattori esterni.

"[Gli incassi] non hanno nulla a che fare con me", ha detto. "Sono contenta del prodotto finito e le persone a cui tengo hanno apprezzato il film. È stato un vero divertimento guardare questo film, e questo è tutto ciò che possiamo chiedere a questi prodotti. Ha dei supereroi, si svolge nello spazio, non è così profondo e parla di lavoro di squadra e sorellanza. È un film divertente e sono felice di poterlo condividere con la gente".

Indipendentemente dal futuro del MCU, la Vellani dovrebbe vestire nuovamente i panni di Ms. Marvel nel prossimo Avengers: Secret Wars.