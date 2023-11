The Marvels ha svelato il vero motivo dell'assenza di Carol Danvers in Avengers: Endgame

Per buona parte di Avengers: Endgame il personaggio di Captain Marvel non compare e il motivo è stato svelato nel nuovo film attualmente in sala.

Come ricorderete, la Carol Danvers di Brie Larson non fa la sua apparizione in Avengers: Endgame fino alla battaglia finale contro Thanos e adesso The Marvels ha svelato il vero motivo della sua assenza nella maggior parte del film facendo un piccolo retcon.

The Marvels ha rivelato che, mentre Capitan Marvel si stava occupando di minacce su scala cosmica, le ragioni per cui non è tornata sulla Terra sono più egoistiche e personali di quanto lei stessa abbia suggerito in precedenza.

Invece di essere l'immagine eroica che ha interpretato, volando da un mondo all'altro per fare del bene dopo lo schiocco di Thanos, in The Marvels Carol Danvers confessa che il vero motivo per cui ha rinunciato a tornare a casa è che non voleva farlo perché si vedeva come un fallimento. Questa nuova spiegazione dei fatti aggiunge un altro livello di profondità a un personaggio che è uno degli eroi più potenti del franchise.

I retcon Marvel sono un bene o un male?

Non sempre, però, questo genere di retcon fa bene al Marvel Cinematic Universe. Uno di quelli che invece non è proprio andato giù ai fan, è stata la rivelazione che il Rhodey che abbiamo visto di recente è sempre stato uno Skrull sotto mentite spoglie, come spiegato in Secret Invasion.

The Marvels è la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU

Questo vuol dire che anche nei momenti più drammatici e commoventi di Avengers: Endgame non era il vero Rodhey quello che vedevamo.