The Marvels, Samuel L. Jackson svela: 'Brie Larson è solo una delle tre Captain Marvel dell'MCU'

Samuel L. Jackson ha elogiato il cast inclusivo di The Marvels, spiegando come ci saranno ben tre versioni di Captain Marvel.

Samuel L. Jackson è tornato a vestire i panni di Nick Fury in Secret Invasion, nuova serie per Disney+ arrivata il 21 giugno, ma è già proiettato verso il futuro: la sua prossima apparizione nell'MCU sarà infatti in The Marvels, film che vedrà un team up tra Monica Rambeau, Kamala Khan e Captain Marvel. L'attore ha spiegato come il film punti molto sull'inclusività e avrà ben tre Captain Marvel.

"Dopo Secret Invasion sarò in The Marvels. Ci sono ben tre Captain Marvel. C'è Brie, una Captain Marvel di colore e una musulmana. Finalmente un pò di inclusività" ha dichiarato in una recente intervista ai microfoni di Sway's Universe.

Di recente si è tenuto un primo test screening del film che ha permesso al pubblico di dare un'occhiata alle scene post-credits (qui la descrizione completa). L'uscita del film è slittata da quest'estate al 10 novembre.

The Marvels è il trailer dell'MCU più criticato su YouTube

La trama di The Marvels

The Marvels, mostrerà quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel. Le tre eroine saranno costrette a far fronte comune contro un nuovo minaccioso nemico.