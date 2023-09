The Marvels, la regista inviava messaggi dal set al collega di Shang-Chi 'Che diavolo significa questa me*da?'

La regista di The Marvels Nia DaCosta ha rivelato di essere stata in contatto con i precedenti registi Marvel prima e durante la realizzazione del suo progetto MCU. DaCosta ha chiesto a Chloé Zhao (Eternals), James Gunn (Guardiani della Galassia) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok) se entrare nel mondo Marvel fosse una buona idea e si è poi sfogata col regista di Shang-Chi nei momenti di difficoltà.

"Mi uccideranno e distruggeranno la mia anima? Kevin Feige è un uomo cattivo?" ha ammesso scherzosamente di aver chiesto. "E loro mi dicevano: 'No, è solo un bravo ragazzo che era un nerd.'"

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

Durante la realizzazione di The Marvels, Nia DaCosta scriveva al regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton nei giorni difficili delle riprese mandando messaggi in cui si diceva "sopraffatta" e "tanto stressata".

Come ha spiegato a Vanity Fair, "A volte stavi dirigendo una scena e ti chiedevi: 'Che diavolo significa tutta questa merda?' Oppure un attore guarda qualcosa di pazzesco che accade nello spazio, ma in realtà sta fissando X blu. Ci sono stati ovviamente giorni difficili, e giorni in cui pensavo, 'Semplicemente non funziona.'"

The Marvels: che è successo alla faccia di Brie Larson? I fan criticano il Photoshop estremo

Che cosa sappiamo di The Marvels

The Marvels, sequel di Captain Marvel, vede l'omonima supereroina di Brie Larson unire le forze con Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani) per combattere una nuova temibile minaccia. Dopo i flop al botteghino di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e dei film DC The Flash e Shazam! La Furia degli Dei, anche Nia DaCosta dice la sua sulla possibile saturazione del mercato nei confronti del cinecomic spiegando a Total Film:

"Penso che la stanchezza da supereroe esista assolutamente. La differenza più grande rispetto agli altri film del MCU fino ad oggi è che The Marvels è davvero stravagante. I mondi che esploriamo in questo film sono diversi dal resto dell'MCU, sono mondi luminosi che non avete mai visto prima".

L'uscita italiana di The Marvels è fissata per l'8 novembre.