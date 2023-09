The Marvels: che è successo alla faccia di Brie Larson? I fan criticano il Photoshop estremo

I fan protestano per il pesante uso di Photoshop nel marketing di The Marvels, che avrebbe reso irriconoscibile la star Brie Larson.

The Marvels arriverà nei cinema l'8 novembre e sarà l'ultimo film dell'MCU in arrivo nel 2023. Con l'avvicinarsi della data di uscita, la campagna di marketing si è intensificata, forse perfino troppo vista la pioggia di critiche dei fan di fronte al volto photoshoppato di Brie Larson in un recente poster.

Brie Larson è l'interprete di Capitan Marvel fin dall'omonimo film, per poi riprendere il ruolo nella serie Disney+ Ms. Marvel. L'attrice, nota per il look acqua e sapone, appare completamente trasformata nel nuovo poster promozionale che ha scatenato una pioggia di commenti critici su Reddit per via dell'abuso di Photoshop.

The Marvels avrebbe dovuto vedere il debutto di un attesissimo eroe Marvel interpretato da una grande star?

Brie Larson irriconoscibile

Molti fan hanno notato il fotoritocco ben visibile al volto di Brie Larson nel poster, il che è probabilmente una conseguenza della nuova tendenza del settore: le aziende ora optano per l'utilizzo di immagini generate dall'intelligenza artificiale o alterate per materiali promozionali invece di commissionare opere d'arte tradizionali. Un utente ha scritto che Larson non somigliava affatto a se stessa, mentre un altro ha scherzato dicendo che l'immagine del poster di The Marvels somigliava alla sorella inesistente di Larson, Gouda Larson.

Ma non è solo Brie Larson ad aver ricevuto questo trattamento. Gli utenti si sono concentrati anche su Iman Vellani, che interpreta Kamala Khan/Ms. Marvel, sottolineando come la vera attrice avesse poco in comune con la sua immagine nel poster, come se Marvel avesse "tolto via la maschera di Iman Vellani". Un altro utente di Reddit ha menzionato che entrambe le star erano sorprendentemente simili ad altri due attori in versione travestiti: "Brie Larson è Vin Diesel travestito, e Iman Vellani è Jordan Peele travestito".

Comment

byu/19thScorpion from discussion

inmarvelstudios

Comment

byu/19thScorpion from discussion

inmarvelstudios