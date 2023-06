The Marvels: il nome da supereroina di Monica Rambeau confermato dal merchandise

La linea di action figures di The Marvels, sequel di Captain Marvel, ha fatto luce sul nome da supereroina che Monica Rambeau adotterà all'interno dell'MCU.

Sin dall'annuncio di The Marvels, sequel del film uscito nel 2019, sono stati in molti a chiedersi quale sarebbe stato l'alter ego di Monica Rambeau all'interno del Marvel Cinematic Universe. Adesso, grazie alle immagini prese dalla linea di merchandise legata al film, i fan hanno potuto scoprire il nome da supereroina di Monica Rambeau: sarà Photon.

Si tratta di un omaggio alla madre, Maria Rambeau, pilota di caccia che utilizzava il nickname Photon. Creato da Roger Stern e John Rmoita Jr, il personaggio di Monica Rambeau è apparso per la prima volta in Amazing Spider-Man Annual #16 (1982) venendo introdotta come Captain Marvel. Negli anni ha poi assunto il nickname di Photon, Spectrum e Pulsar.

L'uscita di the marvels è stata spostata dal 28 luglio al 10 novembre e per molti lo slittamento sarebbe dipeso dalla difficoltà del team di lavorare con Brie Larson, descritta come un vero "incubo" sul set, e dalle sue divergenze con la co-star Teyonah Parris.

The Marvels è il trailer dell'MCU più criticato su YouTube

La trama di The Marvels

Da quanto anticipato finora, The Marvels, mostrerà quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel. Le tre eroine saranno costrette a far fronte comune contro un nuovo minaccioso nemico.