The Marvels: l'uscita del film è slittata per via di problemi con Brie Larson? (RUMOR)

Nuove indiscrezioni fanno luce sullo slittamento della data di uscita di The Marvels, sequel di Captain Marvel, nello specifico la collaborazione con Brie Larson sarebbe stata definita un "incubo".

Nuovi retroscena sullo slittamento di The Marvels, la cui uscita è stata spostata dal 28 luglio al 10 novembre, indicherebbero nei problemi con la protagonista Brie Larson la causa primaria del ritardo. Nelle scorse settimane si erano diffuse voci secondo cui il ritardo dell'uscita dipendesse dallo stato di avanzamento dei lavori del film, ma potrebbe esserci molto di più.

Captain Marvel: Brie Larson durante una scena

L'insider Jeff Sneider ha lanciato una pesante indiscrezione nel suo podcast, affermando che lo slittamento sarebbe dipeso dalla difficoltà del team di lavorare con Brie Larson, descritta come un vero "incubo" sul set, e dalle sue divergenze con la co-star Teyonah Parris. Si vocifera che Brie Larson non fosse contenta del cambio di nome del film, da Captain Marvel 2 a The Marvels, sentendosi la vera protagonista del franchise.

The Marvels è stato scritto dalla regista Nia DaCosta insieme a Megan McDonnell, Elissa Karasik e Zeb Wells. Sul grande schermo si scoprirà quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel.

Fanno parte del cast anche Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill) e alcuni protagonisti della serie Ms. Marvel. Alcune indiscrezioni sostengono inoltre che nel film appariranno, inoltre, Lashana Lynch, Jude Law e Randall Park, interpreti di Maria Rambeau, Yon-Rogg e Jimmy Woo.