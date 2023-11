The Marvels: la regista Nia DaCosta esclusa dalla proiezione per il cast e la troupe

Nia DaCosta non sarebbe stata invitata alla proiezione di The Marvels riservata a cast e troupe. La notizia trapela da un report di The Hollywood Reporter secondo cui DaCosta sarebbe venuta a conoscenza della proiezione riservata solo la sera stessa dell'evento, che ha coinciso con la festa del suo 34esimo compleanno. I membri della troupe invitati alla festa di compleanno di Nia DaCosta hanno informato la regista dell'evento, ma a quel punto era troppo tardi per partecipare. Mary Livanos, la produttrice esecutiva di The Marvels, ha sostituito DaCosta al Fox Village Theatre di Westwood l'8 novembre.

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

"Sarebbe piuttosto irrispettoso e sconvolgente suggerire che Nia nutra sentimenti negativi nei confronti del suo team creativo", ha detto un portavoce della regista all'Hollywood Reporter. DaCosta avrebbe comunque partecipato a una proiezione riservata che si era tenuta a Las Vegas la sera prima dell'evento. Inoltre, il cast del film capitanato da Brie Larson era assente per via dello sciopero SAG-AFTRA che si è concluso alla mezzanotte del giorno stesso.

The Marvels, Iman Vellani: "Il flop al box office è un problema di Bob Iger"

Boicottaggio di Nia DaCosta da parte dei media?

Questi rumor, uniti ai report sui risultati disastrosi al botteghino di The Marvels, che ha segnato la peggior apertura per un film dell'MCU in 15 anni, ha convinto i fan più sospettosi che vi sarebbe un tentativo da parte dei media del settore, dall'Hollywood Reporter a Variety (che aveva accusato DaCosta di aver abbandonato The Marvels in post-produzione per dedicarsi ad altro), di mettere in cattiva luce Nia DaCosta. E sul web si moltiplicano le critiche dei fan che prendono posizione contro i media schierandosi dalla parte della regista.