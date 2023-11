The Marvels: Kelsey Grammer commenta la scena mid-credits e anticipa nuove apparizioni nell'MCU

Kelsey Grammer rompe il silenzio sulla scena mid-credits in The Marvels e conferma che farà altre apparizioni nell'MCU.

Kelsey Grammer rompe il silenzio sul suo debutto all'interno dell'MCU nella scena mid-credits di The Marvels e conferma che farà altre apparizioni. Nella scena mid-credits in questione, Kelsey Grammer riprende i panni del Dr. Hank McCoy, alias Bestia, il mutante peloso e blu che Grammer ha interpretato nella saga cinematografica degli X-Men. Questa ultima scena, secondo molti, suggerisce che gli X-Men potrebbero essere fondamentali per i piani della Saga del Multiverso dei Marvel Studios, che meditano da tempo il loro ingresso nel franchise.

In un'intervista con The Wrap, Grammer ha finalmente commentato il suo debutto nell'MCU. "Spero che rivedrete Bestia. Ma posso dire con una certa sicurezza che lo vedrete di nuovo. Mi piacerebbe molto che accada", ha detto l'attore.

Grammer ha poi dichiarato di essere "molto soddisfatto" del successo alla sua apparizione in The Marvels e ha rivelato che molte persone lo hanno contattato dopo aver visto il finale del film. "Ho sempre desiderato interpretarlo di nuovo. Lo vedo come un personaggio straordinario, un vero personaggio di gravitas e importanza nella nostra cultura. Sono felice che Bestia sia tornato e spero che ritorni in futuro", ha concluso la star di Frasier.

Wallpaper del film X-Men: Conflitto Finale con K. Grammer

The Marvels

In The Marvels, che ha segnato un record negativo al botteghino, Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un'astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo. The Marvels è uscito nelle sale italiane l'8 novembre 2023.