The Marvels, record negativo al botteghino per l'ultimo film dell'MCU

The Marvels sembra destinato ad avere l'apertura al botteghino statunitense più bassa per un film prodotto dai Marvel Studios.

Dopo aver incassato solo 21,5 milioni di dollari al suo debutto in sala venerdì, The Marvels sembra destinato ad avere un'apertura domestica nel primo weekend compresa tra 47 e 52 milioni, che rappresenterebbe l'opening al botteghino statunitense più basso per un film prodotto dai Marvel Studios. Il precedente record negativo all'interno dell'MCU apparteneva a L'incredibile Hulk che aveva incassato 55,4 milioni di dollari. The Marvels sarebbe persino andato peggio di The Flash che, con un incasso di 55 milioni, si è rivelato il peggior flop al botteghino nella storia della DC.

The Marvels, la regista Nia DaCosta: "Mostro il lato umano di Captain Marvel"

The Marvels: Zawe Ashton in una foto del film

The Marvels

In The Marvels, che si è rivelato essere il progetto dell'MCU più costoso senza gli Avengers, Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un'astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo. The Marvels è uscito nelle sale italiane l'8 novembre mentre in quelle statunitensi il 10 novembre.