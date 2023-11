The Marvels, Iman Vellani svela i registi MCU con cui vorrebbe collaborare

Archiviato il flop dell'ultimo film, l'interprete di Ms. Marvels ha già ben chiaro in mente con chi vorrebbe collaborare in futuro nel MCU.

The Marvels non ha soddisfatto le aspettative dei Marvel Studios, ma questo non ha di certo scoraggiato una delle sue protagoniste, Iman Vellani, che ha già chiaro con quali registi vorrebbe collaborare il prima possibile all'interno del MCU.

"Oh, ne ho così tanti. Voglio dire, Jon Favreau, ovviamente. L'ho incontrato al D23. Ed è il più figo. Adoro i suoi film anche al di fuori della Marvel. Chef è uno dei miei film preferiti. Stavo parlando di The Mandalorian con lui, e mi ha letteralmente consegnato questo pesante gettone con l'emblema dei Mandaloriani. È una cosa fighissima. Lo porto con me ovunque", ha dichiarato Vellani in una chiacchierata con Inverse.

Vellani ha proseguito: "Taika [Waititi]. Sento che Taika è una di quelle persone che donano vibrazioni positive, e Destin Daniel Cretton. Adoro Short Term 12. Quindi penso che abbia molto talento".

Proprio Cretton ha abbandonato la regia di Avengers: The Kang Dynasty, quindi per il momento questa agognata collaborazione tra il regista di Shang-Chi e Vellani non si concretizzerà. Il film sarà ora diretto da Michael Waldron, già autore di Loki.