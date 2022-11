The Marvels: primo sguardo ai nuovi costumi delle protagoniste

Un nuovo artwork promozionale di The Marvels, diffuso di recente in rete, ha permesso ai fan di dare un'occhiata ai costumi delle protagoniste del nuovo film della Fase 5 dell'MCU.

Dopo il grande successo ottenuto da Captain Marvel nel 2019, con 1 miliardo di dollari incassato al box-office, un sequel era inevitabile. Il nuovo film si chiamerà The Marvels e vedrà Brie Larson nuovamente nei panni di Carol Danvers/Captain Marvel, questa volta assieme a Monica Rombeau/Spectrum e alla new entry Kamala Khan/Ms.Marvel, già protagonista della sua serie per Disney+.

In rete è stato diffuso un primo artwork promozionale del film che permette di dare un'occhiata ai nuovi costumi indossati dalle protagoniste. La grande novità è proprio rappresentata dal personaggio di Monica Rambeau che, dopo gli eventi di WandaVision, sembrerebbe aver assunto l'identità di supereroina.

Captain Marvel, Brie Larson: "Non sono certa che tutti vogliono che la interpreti di nuovo"

Il nuovo costume di Captain Marvel era invece già stato mostrato nella scena post-credits di Ms. Marvel dove l'eroina ha un misterioso scambio di persona, nel senso letterale del termine, con il suo idolo. The Marvels arriverà nelle sale il 28 luglio 2023 e sarà il terzo film della Fase 5 dell'MCU dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3.

The Marvels dovrebbe introdurre anche Ael-Dan, villain affidata a Zawe Ashton, e continuare la storia delle eroine, dando spazio all'ammirazione di Kamala per Carol e svelando la versione da supereroe di Monica Rambeau.