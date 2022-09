Captain Marvel, Brie Larson: "Non sono certa che tutti vogliono che la interpreti di nuovo"

Brie Larson non fornisce certezze sul suo futuro nei panni di Captain Marvel, alludendo alle critiche misogine che le sono piovute addosso in passato.

Brie Larson non sa ancora per quanto tempo la rivedremo nei panni di Captain Marvel perché non è certa di essere apprezzata da tutti nel ruolo dell'eroina Marvel.

Da quando ha recitato nei panni della supereroina intergalattica Captain Marvel nel primo film del MCU incentrato su una protagonista femminile, Brie Larson ha affrontato le critiche dei fan della Marvel sessisti e degli haters. Un gruppo di fan misogini ha tentato di boicottare il punteggio di Captain Marvel sul web, trattamento riservato anche al reboot al femminile di Ghostbusters, e non sono mancante le critiche sui social media rivolte alla sua interpretazione. È molto da gestire per chiunque anche se Brie Larson sembra essere ben al di sopra dei troll di internet, come rivelato in un'intervista al D23 Expo lo scorso fine settimana.

Parlando con Variety del suo futuro nel ruolo di Carol Danvers, l'attrice ha dichiarato:

"Non lo so. Qualcuno vuole che lo faccia di nuovo?"

Non è mancata neppure una frecciata ai troll su Twitter, ad accompagnamento delle foto col cast di The Marvels.

In precedenza Brie Larson aveva dichiarato: "Non ho mai avuto bisogno di guardare Internet per spiegarmi chi sono. Sono estremamente impegnata nella mia vita quotidiana per occuparmi di questo".

Al D23, Brie Larson ha presentato in anteprima il sequel di Captain Marvel in uscita, The Marvels, insieme lle co-protagoniste Iman Vellani e Teyonah Parris. Nia DaCosta, regista del film, ha detto al pubblico: "È stato davvero bello avere una squadra. Avevo una squadra!"