The Marvels: tutti gli Easter egg contenuti nel primo trailer del film con Brie Larson

Il primo trailer di The Marvels lanciato ieri ha mostrato il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers, affiancata stavolta da Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani) nel sequel diretto dalla regista Nia DaCosta. Il trailer è ricco di Easter egg che non saranno sfuggiti allo sguardo dei fan dell'MCU più attenti, ma diamo uno sguardo insieme

The Marvels vedrà Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan unite in un situazione in cui, ogni volta che usano i loro poteri, si scambiano di posto col teletrasporto. Mentre provano a Capire l'origine del fenomeno, si troveranno a combattere un nuovo potente nemico. Ecco tutti gli Easter egg e i cenni all'Universo Marvel che potreste aver perso.

Il logo Studios Marvel

The Marvels: il logo Marvel si inverte nel primo trailer

Nella classica tradizione dei Marvel Studios, il logo presenta una nuova variante che allude allo scambio al centro della trama del film. "Studios Marvel" è presentato nella classica colorazione dei Marvel Studios prima di tornare a "Marvel Studios". Riferimento al fatto che Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau hanno i loro poteri in qualche modo collegati in modo tale da farle teletrasportare l'una dove si trova l'altra, scambiandosi continuamente di posto.

Stazione spaziale S.A.B.E.R.

Il trailer si apre con uno sguardo a una stazione spaziale che fluttua appena fuori dall'atmosfera terrestre. Si tratta della Stazione Spaziale S.A.B.E.R., nuova creazione per il Marvel Cinematic Universe che sembra sostituire lo S.W.O.R.D. dei fumetti, introdotto in WandaVision. Non è chiaro cosa porti esattamente alla caduta dello S.W.O.R.D. se non un cambiamento nel Direttore Tyler Hayward.

Monica Rambeau e la radiazione cosmica di fondo a microonde

The Marvels: Teyonah Parris in un primo piano

Monica Rambeau appare impegnata in una missione fuori dalla Stazione Spaziale S.A.B.E.R. mentre si avvicina al perimetro del punto di lancio. Si allunga verso il confine cosmico e questo sembra dare inizio al primo scambio cosmico tra lei e Kamala Khan. Questo è un parallelo con il primo contatto di Monica con Westview in WandaVision mentre si avvicinava a un confine cosmico simile. Il confine fuori Westview è stato successivamente rivelato in quella serie come 2radiazione cosmica di fondo a microonde", che è un residuo del Big Bang. Si presume che questo sia il motivo per cui Monica ha acquisito i suoi poteri in WandaVision e potrebbe essere la chiave all'origine dello scambio di corpi di The Marvels.

Nick Fury

The Marvels: una scena del trailer

Una rapida occhiata mostra l'ufficio di Nick Fury sulla stazione spaziale Stazione Spaziale S.A.B.E.R. e la sua scrivania contiene alcuni divertenti cimeli dell'universo cinematografico Marvel. Il primo è il cercapersone che gli è stato dato da Carol Danvers in Captain Marvel e poi utilizzato quando il Blip si verifica nella scena post-credit di Avengers: Infinity War. Questo congegno ha permesso a Carol di rintracciare i Vendicatori in Avengers: Endgame. Insieme al cercapersone c'è quello che sembra essere un occhio umano in una teca di vetro. Ciò è in qualche modo correlato alla ferita all'occhio di Nick Fury subita in Captain Marvel che ha portato alla sua iconica benda sull'occhio durante i suoi 15 anni di carriera nell'MCU.

Iman Vellani e l'unica foto disponibile

The Marvels: Iman Vellani in una scena del trailer

Quando Nick Fury e Monica Rambeau visitano la casa di Kamala Khan, si siedono con lei e la sua famiglia presumibilmente per spiegare cosa sta succedendo. Kamala ha in mano un tablet in stile SHIELD con sopra il file della sua supereroina. L'immagine utilizzata in questo file sarà familiare ai fan perché, quando Iman Vellani è stata scelta per il ruolo di Ms. Marvel, era un'attrice praticamente sconosciuta. Ciò ha costretto quasi tutti i media a utilizzare l'unica foto disponibile della giovane attrice. Quell'immagine è stata utilizzata anche da Nick Fury e dal suo team.

L'identità della villain svelata

The Marvels: una foto del trailer

Il trailer di The Marvels ha rivelato la villain principale del film: Dar-Benn, generale Kree interpretata da Zawe Ashton. Dar-Benn sembra aver preso il posto del Ronan l'Accusatore di Lee Pace. La si vede brandire un bastone a martello simile nel design a quello usato da Ronan nel 2014 in Guardiani della Galassia Vol. 1, che ha introdotto il Kree nell'MCU. Anche Ronan faceva parte del gruppo di antagonisti di Captain Marvel e ha promesso di tornare per "l'arma", parlando di Carol Danvers. Dar-Benn può anche essere vista più avanti nel trailer mentre combatte contro tutte e tre le eroine Marvel. Nel corso del combattimento, usa un braccialetto simile a quello usato da Kamala Khan in Ms. Marvel. La scena post-credit di Ms. Marvel ha accennato al fatto che il braccialetto fosse un fattore nello scambio di corpi cosmici tra lei e Carol Danvers. Il braccialetto è anche ciò che sblocca l'abilità mutante in Kamala Khan.

Carol l'accusatrice

Nella stessa battaglia, Captain Marvel sembra tenere in mano lo stesso bastone a martello precedentemente detenuto da Dar-Benn. Questo potrebbe anche essere un cenno al fatto che il costante scambio tra Carol, Monica e Kamala influisce sui poteri di Carol fino al punto in cui ha bisogno di fare più affidamento sulla sua forza fisica che sulla sua energia cosmica.

Il ritorno di Goose

La più grande notizia che proviene daltrailer di The Marvels è il ritorno dell'alieno felino preferito da tutti, il gatto Goose! Proprio quando i fan pensavano di non rivedere l'amato felino, ecco il suo ritorno e con i rinforzi. Goose non sarà, infatti, da solo, come indica il trailer.

Nine Inch Nails

La delicata relazione tra Carol Danvers e Monica Rambeau è uno degli snodi principali della trama di The Marvels. Monica sembrava covare rancore nei confronti di Carol in WandaVision e la loro riunione è uno dei momenti chiave. Più avanti nel trailer, mentre le tre eroine viaggiano nello spazio, si può vedere Monica indossare la stessa maglietta dei Nine Inch Nails che Carol indossa in Captain Marvel. Questo ovviamente è un cenno alla musica degli anni '90 che ha evidenziato il rapporto tra Carol e la mamma di Monica, Maria Rambeau.

L'uscita italiana di The Marvels è fissata per l'8 novembre.