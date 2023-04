The Marvels: Captain Marvel, Kamala Khan e Monica Rambeau uniscono le forze nel trailer

Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani e il Nick Fury di Samuel L. Jackson nello spettacolare trailer di The Marvels, seequel di Captain Marvel in arrivo a fine anno.

Preannunciato da un misterioso teaser audio in cui si distinguono a malapena le voci di Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Nick Fury (Samuel L. Jackson), l'atteso trailer di The Marvels ha fatto finalmente irruzione in rete diffuso da Disney.

La serie Disney+ Ms. Marvel si è conclusa con Carol teletrasportata nella stanza di Kamala nel New Jersey, mentre Kamala stessa si trova in un luogo in cui preferirebbe non essere. Ogni volta che una delle eroine usa i propri poteri, tutte e tre finiscono per scambiarsi di posto. Lo scopo principale del film per il trio sarà capirà il motivo alla base della loro situazione, ma dovranno anche risolvere i propri problemi e venire a capo della relazione complicata che le unisce.

La regista Nia DaCosta ha precedentemente affermato che intende utilizzare il sequel di Captain Marvel per far sentire Carol un personaggio pienamente sviluppato in un modo che non le è stato concesso in passato. Tra i problemi da affrontare ci saranno anche la natura mutante di Kamala Harris e il rancore che Monica nutre nei confronti di Carol Danvers.

Da quanto anticipato finora, The Marvels, mostrerà quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel. Le tre eroine saranno costrette a far fronte comune contro un nuovo minaccioso nemico.

The Marvels è stato scritto dalla regista Nia DaCosta insieme a Megan McDonnell (WandaVision), Elissa Karasik (Loki) e Zeb Wells. Nel cast del film ritroveremo anche Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill) e alcuni protagonisti della serie Ms. Marvel. Nel film appariranno anche Lashana Lynch, Jude Law e Randall Park, interpreti di Maria Rambeau, Yon-Rogg e Jimmy Woo. L'inglese Zawe Ashton interpreterà la villain del cinecomic che dovrebbe arrivare nei cinema a fine anno.