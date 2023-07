The Marvels: un Easter egg su Spider-Man: No Way Home nel nuovo trailer

Il nuovo trailer di The Marvels, film in arrivo nelle sale a novembre, contiene un piccolo easter egg legato al film del 2021 con Tom Holland.

I fan più attenti hanno notato come nel nuovo trailer di The Marvels, film che segnerà l'inedito team up tra tre eroine sul grande schermo, sia presente un piccolo easter egg dedicato a Spider-Man: No Way Home. Al minuto 1:34 viene infatti mostrata la Statua della libertà adesso dorata e completamente messa a nuovo rispetto al passato.

Gli indizi di questo "makeover" erano già presenti proprio in No Way Home quando la Statua è stata oggetto della battaglia multiversale tra le tre varianti di Spider-Man, comprese quelle di Andrew Garfield e Tobey Maguire, e i nemici Electro, Lizard e Sandman.

The Marvels è il trailer dell'MCU più criticato su YouTube

The Marvels, diretto da Nia DaCosta, è il nuoco cinecomic della Fase 5 dell'MCU, inaugurata mesi da Ant-Man and the Wasp: Quantumania e proseguita con Guardiani della Galassia Vol. 3.

La trama di The Marvels

The Marvels, mostrerà quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel. Le tre eroine saranno costrette a far fronte comune contro un nuovo minaccioso nemico.

L'uscita italiana di The Marvels è fissata all'8 novembre 2023.