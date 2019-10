The Mandalorian: uno spoiler di Star Wars nel primo episodio della serie Disney+?

Il primo episodio della serie Disney+ The Mandalorian conterrebbe un drammatico spoiler di Star Wars nel primo episodio della serie tv? Ad affermarlo sarebbe il New York Times in un articolo dedicato alle strategie commerciali di Disney.

Nell'articolo in questione si legge: "The Mandalorian, che contiene un drammatico spoiler dell'universo di Star Wars-universe nel primo episodio e sarà disponibile dal momento del lancio di Disney+, è stato promosso massicciamente come un film tradizionale con manifesti, spot di 30 secondi in tv, spot in radio e annunci digitali".

Le prime reazioni di fronte alla visione di The Mandalorian definiscono la serie "sorprendente". Lo show in arrivo su Disney+ dal momento del lancio, il 12 novembre, è incentrata su un pistolero solitario alle prese con avventure in vari angoli della galassia interpretato dal cileno Pedro Pascal.

La notizia dello spoiler presente nello show ha scatenato le teorie dei fan, i quali ipotizzano un'importante connessione tra il personaggio di Pedro Pascal e gli eroi della saga principale. Per scoprire la verità, non ci resta che attendere l'arrivo dello show in streaming su Disney+ il 12 novembre.

The Mandalorian: Disney ha già avviato la produzione della stagione 2