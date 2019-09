The Mandalorian: Disney ha già avviato la produzione della stagione 2

La produzione per la stagione 2 di The Mandalorian è ufficialmente iniziata, in base alle informazioni diffuse dal podcast MakingStarWars. In casa Disney, dunque, fervono già i preparativi per la prossima avventura di Pedro Pascal, nonostante non sia ancora andata in onda la prima stagione della serie tv.

The Mandalorian, però, arriverà molto presto sugli schermi dei fortunati fan che avranno accesso al servizio streaming Disney+: il debutto della prima serie tv live-action ambientata nell'universo di Star Wars è previsto per il prossimo 12 novembre, lo stesso giorno in cui la major taglierà il nastro della piattaforma nuova di zecca.

La serie, che vedrà Pedro Pascal nei panni del protagonista, descritto dai creatori come un pistolero solitario alle prese con avventure in vari angoli della galassia - e il primo sarà il pianeta Tatooine, dove Luke Skywalker è cresciuto e dove per la prima volta ha incontrato Han Solo - sarà ambientata poco dopo gli eventi della trilogia originale di Star Wars e sarà composta da 8 episodi nella sua prima stagione.

Tra gli interpreti, oltre a Pedro Pascal, ci saranno anche Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte. Creatore della serie è Jon Favreau, che sarà anche regista insieme a Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

Naturalmente per scoprire l'argomento della seconda stagione bisognerà aspettare la fine della prima, ma un primo indizio, seppur molto generico, è stato fornito, un po' di tempo fa da Jon Favreau, autore e regista di The Mandalorian. Nel suo progetto, la serie dovrebbe unire tutti gli angoli di una delle saghe più grosse e longeve dell'entertainment mondiale: "Parte di ciò che sarà divertente vedere con The Mandalorian sarà come riusciremo a unire tutti i mondi di Star Wars, dalla trilogia originale ai prequel, i sequel, ciò che è stato considerato canonico fino a questo punto e ciò che fa parte dell'Universo Espanso. Penso che The Mandalorian offrirà l'opportunità di sondare tutti questi elementi, e non importa quale parte della saga tu preferisca: tutti riusciranno a trovarvi qualcosa di interessante".