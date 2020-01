The Mandalorian: alcuni personaggi di Star Wars in arrivo nella seconda stagione?

Nuove anticipazioni sulla seconda stagione di The Mandalorian, pare che alcuni personaggi di Star Wars appariranno nella serie tv, ma per adesso non sappiamo ancora di chi si tratti.

La seconda stagione di The Mandalorian è già stata annunciata e un nuovo report di Deadline svela che, molto probabilmente, nelle nuove puntate potrebbe arrivare qualche personaggio molto amato in Star Wars, o 'Skywalker Saga', come è stata rinominata.

The Mandalorian: un'immagine del protagonista

Fonti vicine alla produzione della serie tv The Mandalorian, spin-off della saga di Star Wars, hanno affermato che diversi personaggi amati dal pubblico potrebbero comparire nelle nuove puntate della seconda stagione: "Diversi personaggi affermati della mitologia dei film della Skywalker Saga appariranno durante la seconda stagione dello show."

Nel report diffuso da Deadline, non sono però stati specificati i nomi di questi personaggi ma, probabilmente, con lo sviluppo della storia di Baby Yoda è molto plausibile che alcuni protagonisti della Skywalker Saga possano apparire nelle nuove puntate di The Mandalorian. Inoltre, i fan attendono con ansia l'arrivo del cacciatore di taglie Boba Fett, che è apparso per la prima volta in L'impero colpisce ancora del 1980 ed è stato ucciso ne Il ritorno dello Jedi.

Anche se The Mandalorian si colloca tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e Star Wars: Il risveglio della forza, nella saga abbiamo già visto alcuni personaggi tornare in vita, uno per tutti l'Imperatore Palpatine quindi, chissà, magari anche per Boba Fett c'è speranza o magari tornerà in altre forme.

The Mandalorian e Star Wars: origini e storia dei Mandaloriani della serie TV Disney+

Non ci resta che aspettare l'arrivo della seconda stagione di The Mandalorian. Qui trovate le nostre impressioni sulla prima stagione di The Mandalorian, in arrivo in Italia a marzo con il debutto di Disney+.