The Mandalorian: Pedro Pascal svela il logo della serie su Star Wars in arrivo su Disney+

La star di The Mandalorian Pedro Pascal ha diffuso via social il logo della serie su Star Wars in arrivo su Disney+.

Pedro Pascal ha svelato il logo di The Mandalorian, serie spinoff di Star Wars in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+.

Finora la saga di Star Wars non ha mai avuto una serie live action, adesso ne sono in preparazione ben due. Jon Favreau sta ultimando The Mandalorian, show che vede protagonista la star cilena Pedro Pascal e sarà disponibile su Disney+ al momento del lancio, previsto per il 12 novembre. La seconda serie tv live action in lavorazione vedrà il ritorno di Diego Luna nei panni di Cassian Andor, personaggio dello spinoff Rogue One: A Star Wars Story.

Dopo il lancio di Disney+, Pedro Pascal ha preso la parola su Twitter per diffondere logo di The Mandalorian celebrando così l'avvio della Star Wars Celebration che si terrà a Chicago nel weekend.

How do you say “I’m freaking out” without sounding like a dork? #TheMandalorian pic.twitter.com/PUPRONUUpC — Pedro Pascal (@PedroPascal1) April 12, 2019

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, nell'universo di Star Wars emerge un nuovo guerriero. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima dell'emergenza rappresentata dal Primo Ordine. Seguiremo le avventure di un pistolero solitario negli angoli più remoti della galassia, distante dall'autorità della Nuova Repubblica. Come anticipato, Pedro Pascal sarà il pistolero solitario che viaggia fino ai confini della galassia, tra gli interpreti ci saranno Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

